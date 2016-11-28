В Омске сгорели две иномарки, припаркованные во дворе

Сигнал о возгорании на улице Успенского поступил на пульт дежурной спасательной охраны сегодня ночью в 03:43. Сообщалось, что горят припаркованные во дворе автомобили.
На место сразу же выехали спасатели в составе 9-ти человек и 2 боевых расчетов. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, автомобиль Infiniti горел на всей площади, пламя перекинулось на соседний автомобиль Toyota Camry.
Итог пожара: полностью сгорела иномарка Infiniti, она не пождлежит восстановлению. У второго автомобиля - Toyota Camry, 2013 года выпуска повреждены фары, бампер, зеркала и покрытие авто.
По данным пресс-службы УМВД России по данному инциденту назначена проверка, по предварительной информации причина возгорания «INFINITI FX 35» - замыкание электропроводки.
Причины возгорания и подробности пожара уточняются.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация