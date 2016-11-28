Резкое похолодание до -28, регион засыпает снегом

Синоптики прогнозируют снежные, теплые дни до середины этой недели.
Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что
По официальной информации с сайта ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», последующие три дня будет идти снег, местами с порывами ветра до 18 метров в секунду, что, соответственно, спровоцирует метель.
Температура сегодня, 28 ноября, днем составит от 1 до 6 градусов ниже нуля.
Во вторник, 29 ноября, по прогнозам синоптиков, возможно выпадение осадков в виде снега, местами пройдет мокрый снег. Днем от 0 до -5 градусов, ночью -5…-10, при прояснениях до -20.
В среду, 30 ноября, последний день календарной осени «порадует» омичей сильным ветром до 18 метров в секунду и метелью. Температура днем и ночью от -1 до -6 градусов.
По данным сайта Gismeteo.ru, первые декабрьские дни принесут в Омскую область сибирские морозы. Так, уже в пятницу, 2 декабря, ночью температура может опуститься до – 23, а в субботу, 3 декабря, до -28 градусов ночью.