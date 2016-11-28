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Резкое похолодание до -28, регион засыпает снегом

28 ноября 2016, 11:34
От 0 до -28 градусов.

Синоптики прогнозируют снежные, теплые дни до середины этой недели.


Ранее портал Gorod55.ru уже писал, что с 25 ноября по 2 декабря на территории региона установится умеренно снежная, с «мягкими» температурами, зимняя погода.


По официальной информации с сайта ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», последующие три дня будет идти снег, местами с порывами ветра до 18 метров в секунду, что, соответственно, спровоцирует метель.


Температура сегодня, 28 ноября, днем составит от 1 до 6 градусов ниже нуля.


Во вторник, 29 ноября, по прогнозам синоптиков, возможно выпадение осадков в виде снега, местами пройдет мокрый снег. Днем от 0 до -5 градусов, ночью -5…-10, при прояснениях до -20.


В среду, 30 ноября, последний день календарной осени «порадует» омичей сильным ветром до 18 метров в секунду и метелью. Температура днем и ночью от -1 до -6 градусов.


По данным сайта Gismeteo.ru, первые декабрьские дни принесут в Омскую область сибирские морозы. Так, уже в пятницу, 2 декабря, ночью температура может опуститься до – 23, а в субботу, 3 декабря, до -28 градусов ночью.


#Новости#Погода#Общество
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