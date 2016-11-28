Полеты из Омска в Москву приостановлены

Таким образом, более в сезонном расписании омского аэропорта не значатся рейсы до Хабаровска и Владивостока, которые были запущены только в конце сентября. Кроме того, до конца декабря приостановлены полеты до Москвы и Иркутска. Согласно расписанию, рейс в Санкт-Петербург сохранен, но на онлайн-табло не значится.