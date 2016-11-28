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Полеты из Омска в Москву приостановлены

28 ноября 2016, 17:32
Изменение в расписании омского аэропорта.

Иркутская авиакомпания "ИрАэро" приостанавливает перевозки из нашего города, согласно опубликованным на сайте омского аэропорта.

Таким образом, более в сезонном расписании омского аэропорта не значатся рейсы до Хабаровска и Владивостока, которые были запущены только в конце сентября. Кроме того, до конца декабря приостановлены полеты до Москвы и Иркутска. Согласно расписанию, рейс в Санкт-Петербург сохранен, но на онлайн-табло не значится.

В настоящее время неизвестно, возобновят ли приостановленные рейсы в следующем году или нет. Данный вопрос еще будет решаться.


Фото: иллюстрация

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