По иску прокуратуры Омск вернул земельный участок стоимостью 15,5 млн

Ранее: восемь лет назад, в марте 2008 года, начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области подписал распоряжение о том, что администрации Саргатского района предоставляется в пользование – постоянное, бессрочное – земельный участок, находящийся в городе Омске на улице 2-я Солнечная. При этом, указав цели, на которые предоставляется данный участок – строительство рынка сельскохозяйственной продукции.