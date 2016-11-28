По иску прокуратуры Омск вернул земельный участок стоимостью 15,5 млн

По итогам проверки, которую назначил и провел надзорный орган в области земельного законодательства, в ведение муниципалитета города Омска вернулся земельный участок площадью около 40 тысяч квадратных метров и рыночной стоимостью более 15,5 миллионов рублей.
Ранее: восемь лет назад, в марте 2008 года, начальник Главного управления по земельным ресурсам Омской области подписал распоряжение о том, что администрации Саргатского района предоставляется в пользование – постоянное, бессрочное – земельный участок, находящийся в городе Омске на улице 2-я Солнечная. При этом, указав цели, на которые предоставляется данный участок – строительство рынка сельскохозяйственной продукции.
Орган местного самоуправления Саргатского района, не имея возможности использовать земельный участок в указанных целях, принял решение оформить право собственности на него, после чего последовал раздел земельного участка.
Отмечается, что большая часть участка была продана на аукционе гражданину по заниженной цене (при рыночной стоимости участка 15,5 миллионов рублей, покупатель заплатил за него чуть более 7 миллионов рублей).
Кроме этого, далее последовали действия гражданина по разделу этого участка, изменению его разрешенного использования, внесение частей участка в уставные капиталы своих фирм.
Прокуратура города Омска подала в суд исковое заявление, в котором требовала признать недействительным договор купли-продажи земельного участка между Саргатским муниципалитетом и гражданином, а также признать отсутствующим право собственности за указанным органом местного самоуправления. Следует отметить, что Кировский суд полностью признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.
Несмотря на то, что сторона ответчиков не согласились с решением суда и обратились с апелляцией в вышестоящий судебный орган, Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а жалобу ответчиков – без удовлетворения.
На сегодняшний день решение суда исполнено. Земельным участком вновь владеет муниципалитет города Омска.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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