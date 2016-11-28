Омским льготникам чиновники выделили 7,2 млрд рублей

Сегодня на пресс-конференции министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов рассказал о мерах поддержки льготников с 1 января 2017 года. По его словам, объемы запланированных в бюджете средств на эти цели на следующий год составят порядка 7,2 млрд. рублей. Это на 137 млн. рублей больше, чем в 2016 году. А всего в омском регионе пользуются мерами соцподдержки более 500 тысяч человек.



«Все заявленные меры поддержки, которые представлялись в 2016 году, сохранены на 2017 и последующие годы. Единственный момент, Минтруда в дальнейшем будет осуществлять соцподдержку исходя из принципа нуждаемости и адресности»,- отметил Владимир Куприянов.