Омским льготникам чиновники выделили 7,2 млрд рублей

Сегодня на пресс-конференции министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов рассказал о мерах поддержки льготников с 1 января 2017 года. По его словам, объемы запланированных в бюджете средств на эти цели на следующий год составят порядка 7,2 млрд. рублей. Это на 137 млн. рублей больше, чем в 2016 году. А всего в омском регионе пользуются мерами соцподдержки более 500 тысяч человек.
«Все заявленные меры поддержки, которые представлялись в 2016 году, сохранены на 2017 и последующие годы. Единственный момент, Минтруда в дальнейшем будет осуществлять соцподдержку исходя из принципа нуждаемости и адресности»,- отметил Владимир Куприянов.
По словам министра, сегодня в регионе разработан проект закона о денежных выплатах ветеранам Омской области с 1 января 2017 года. В ближайшее время он должен быть принят. Согласно документу, с нового года претендовать на ежемесячную выплату смогут ветераны, чей доход не превышает 1,75 прожиточного минимума (14379 рублей). Сумма составит 550 рублей. В 2016 году такая выплата была 512 рублей.
Еще одна мера помощи – компенсация по оплате ЖКУ для сельских учителей. С нового года чиновники хотят зафиксировать в законе единый размер компенсации на оплату электроэнергии – 2300 рублей в месяц. Такую сумму будет получать каждый сельский учитель, не зависимо от площади своего жилья и дохода. Отметим, что региональная выплата сельским учителям почти в два раза выше аналогичной компенсации сельским педагогам, работающим в федеральных учреждениях (1200 рублей).