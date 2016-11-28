Омск превращается в гетто

Вопрос «можно ли считать Омск городом?» периодически поднимается, когда речь заходит о его развитии и устройстве. Недавно, к примеру, им задавались на Вторых урбанистических чтениях. Сейчас такие сомнения находят основу в мыслях и речи омичей, а городская инфраструктура усиляет эффект. Например, те, кто живет «на периферии», о центре города говорят «поехать в город», а Московка, Старый Кировск, Чкаловск, Нефтяники и прочие локации мыслятся как самостоятельные, отдельные территории. Чем дальше омич живет от того или иного округа, тем сильнее он воспринимает этот округ как «неизвестный», «страшный», «асоциальный», «гетто» и так далее. Ощущение недоступности, удаленности и обособленности усугубляется и транспортной ситуацией в Омске, когда из точки А в точку Б идет только одна маршрутка, а ждать ее можно часами.
Четверо омичей рассказали порталу Gorod55.ru о том, как им приходится уезжать с ближайшей к своему дому остановки.
- В Чкаловский поселок трудно уехать с любого конца города. Часов в семь утра, или чуть пораньше, народу очень много на остановках, вечером с 17.00 до 20.00. Ждать свой транспорт приходится обычно минут 10-15. Я езжу на маршрутках, подходят уже полные, приходится стоять половину пути, пока освободится свободное место. На муниципальных автобусах не езжу, их просто нет - маршрут №72 последний раз видела летом. Возят маленькие автобусы №72 предприятия «Автосила-55», но встречаются редко. Да и не хочется пилить с Чкаловска до 24-й Северной через весь город на муниципальном старом автобусе, на поездку ушло бы, наверно, около двух часов.
- Живу на улице Рабиновича, каждый день езжу до Туриста, и мне, в принципе, все маршруты подходят. Самые востребованные маршруты там - автобусы №22, 69, 109, 110, троллейбус №4, маршрутки №470, 322, 369. Нужный транспорт приходит за 2-6 минут, легко уехать до ж/д и в Нефты, на 10 лет Октября - по-разному бывает, а на Левый берег только от Метромоста. Выбираю автобусы (лучше троллейбусы), потому что в маршрутке некомфортно, унизительные условия, не видно город и где едешь, музыка, теснота, фу, короче. Только если сильно опаздываю, еду на маршрутке.
- Я езжу со стороны Кировска, чаще всего на 302, 394, 381, 414 маршрутах. Проще уехать туда, чем выехать в центр, а нужный транспорт приходится ждать по 10-15 минут. Предпочитаю маршрутки: автобусов не дождешься и ездят медленно.
- Катаюсь из Амура, на маршрутках. Быстрее, удобнее, в случае чего - деньги вернут, и ходит в разы чаще. В час пик отсюда не уедешь. Чаще всего в Нефтяники транспорта море, а вот до центра или на Левый берег сложно доехать. В зависимости от пункта назначения ожидание может продлиться как 5 минут, так и полчаса.
В среднем, чтобы вовремя приехать на работу, омичам приходится закладывать по часу-полутора на дорогу, из которых немало времени уходит на ожидание транспорта. Некоторые омичи вынуждены выезжать на работу в шесть или полседьмого утра, чтобы не опоздать к восьми. Если же они выйдут на остановку на 10 минут позже, то рискуют попросту не влезть в маршрутку или застрять на два часа в автобусе, собирающем все пробки. По утрам и вечерам окраины Омска превращаются в гетто, территории, обособленные от остального города.
При этом, согласно плану регулярных перевозок, утвержденному в июне 2016 года, с нового года с омских дорог планируется убрать 27 действующих маршрутов, или порядка 400 машин. В «черном списке» оказался транспорт частных перевозчиков, а в числе причин ликвидации маршрутов - невостребованность, экономическая неэффективность и повтор основных маршрутов. После сокращения транспорта частников, планируется чаще пускать муниципальный транспорт, следующий по основным маршрутам. Как подобные перемены скажутся на омичах, толкающихся в маршрутках и по полчаса стоящих на остановках, пока неизвестно. В дептранспорта обещают, что пассажиры не пострадают: ликвидированные маршруты планируют компенсировать за счет муниципального транспорта; основная задача - создать равные конкурентные условия как для частников, так и для муниципальных перевозчиков.
Алексей Мартыненко, новый директор омского дептранспорта уверен, что сокращение маршрутов увеличит муниципальные пассажироперевозки до 40%, сообщал ранее портал Gorod55.ru. В перспективе планируется увеличить муниципальную долю до 60%, и для этого потребуется отменить еще около 36 маршрутов. Для того, чтобы такие действия не привели к транспортному коллапсу, дептранс с нового года приступает к разработке совершенно новой маршрутной сети, конкурс на исследование пассажиропотока будет объявлен в начале 2017 года, а уже к лету должна появиться схема новой транспортной сети города.