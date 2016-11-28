Омск превращается в гетто

Вопрос «можно ли считать Омск городом?» периодически поднимается, когда речь заходит о его развитии и устройстве. Недавно, к примеру, им задавались на Вторых урбанистических чтениях. Сейчас такие сомнения находят основу в мыслях и речи омичей, а городская инфраструктура усиляет эффект. Например, те, кто живет «на периферии», о центре города говорят «поехать в город», а Московка, Старый Кировск, Чкаловск, Нефтяники и прочие локации мыслятся как самостоятельные, отдельные территории. Чем дальше омич живет от того или иного округа, тем сильнее он воспринимает этот округ как «неизвестный», «страшный», «асоциальный», «гетто» и так далее. Ощущение недоступности, удаленности и обособленности усугубляется и транспортной ситуацией в Омске, когда из точки А в точку Б идет только одна маршрутка, а ждать ее можно часами.