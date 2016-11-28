Омичка, сломавшая руку на скользкой дорожке, взыскала 100 тысяч с УК



Ранее: уборка придомовых территорий, в том числе и во время гололедицы, является прямой обязанностью управляющей компании. Так, по причине гололедицы возле дома на улице Бородина, омичка Лариса Ж. поскользнулась и упала, сломав себе руку. Вследствие этого она долгое время пробыла на больничном и лишилась части зарплаты. Женщина пыталась самостоятельно добиться правды, но все ее усилия были напрасными. Тогда она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд, где справедливость была восстановлена.