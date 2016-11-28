Омичка, сломавшая руку на скользкой дорожке, взыскала 100 тысяч с УК

Из-за падения на обледенелой дорожке возле дома омичка сломала руку. В суде он встретилась с представителями коммунальной компании и выиграла у них суд. Компания выплатила пострадавшей жительнице Омска 100 тыс рублей, сообщает сайт r55.fssprus.ru.
В ходе долгого судебного производства судьей Советского районного суда принято решение признать виновным ООО «ЖКХ «Сервис» и обязать фирму выплатить пострадавшей женщине моральный и материальный ущерб, судебные расходы и неустойку.
Ранее: уборка придомовых территорий, в том числе и во время гололедицы, является прямой обязанностью управляющей компании. Так, по причине гололедицы возле дома на улице Бородина, омичка Лариса Ж. поскользнулась и упала, сломав себе руку. Вследствие этого она долгое время пробыла на больничном и лишилась части зарплаты. Женщина пыталась самостоятельно добиться правды, но все ее усилия были напрасными. Тогда она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд, где справедливость была восстановлена.
Судебные приставы проинформировали руководство компании о возбуждении исполнительного производства и уточнили, что в рамках действующего законодательства, у фирмы есть 5 дней, чтобы исполнить решение суда. В противном случае, будет добавлен исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы задолженности.
В настоящее время вся положенная сумма перечислена омичке, производство закончено.
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