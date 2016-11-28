Город55
ГлавноеВсе новости

Омичка, сломавшая руку на скользкой дорожке, взыскала 100 тысяч с УК

28 ноября 2016, 14:56
По решению суда.

Из-за падения на обледенелой дорожке возле дома омичка сломала руку. В суде он встретилась с представителями коммунальной компании и выиграла у них суд. Компания выплатила пострадавшей жительнице Омска 100 тыс рублей, сообщает сайт r55.fssprus.ru.


В ходе долгого судебного производства судьей Советского районного суда принято решение признать виновным ООО «ЖКХ «Сервис» и обязать фирму выплатить пострадавшей женщине моральный и материальный ущерб, судебные расходы и неустойку.


Ранее: уборка придомовых территорий, в том числе и во время гололедицы, является прямой обязанностью управляющей компании. Так, по причине гололедицы возле дома на улице Бородина, омичка Лариса Ж. поскользнулась и упала, сломав себе руку. Вследствие этого она долгое время пробыла на больничном и лишилась части зарплаты. Женщина пыталась самостоятельно добиться правды, но все ее усилия были напрасными. Тогда она обратилась с исковым заявлением в Советский районный суд, где справедливость была восстановлена.


Судебные приставы проинформировали руководство компании о возбуждении исполнительного производства и уточнили, что в рамках действующего законодательства, у фирмы есть 5 дней, чтобы исполнить решение суда. В противном случае, будет добавлен исполнительский сбор в размере 7 процентов от суммы задолженности.


В настоящее время вся положенная сумма перечислена омичке, производство закончено.

Фото: иллюстрация

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Здоровье#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20