Омич проснулся от звука бензопилы

После обеда департамент городского хозяйства сообщил о работах по санитарной вырубке деревьев, признанных аварийными, в районе дома № 141 по улице Красный Путь: «Удаляются только старые больные деревья, которые представляют угрозу для безопасности и жизни людей». До конца 2016 года на месте 48 снесенных деревьев планируется высадить 39 крупномеров, в числе которых – ели, сосны и березы, сообщает пресс-служба мэрии. Работы по зимнему озеленению в Омске продолжаются.



По данным омского департамента горхозяйства, за последний год на территории города высажено более 27 тысяч деревьев и кустарников, около двух миллионов цветов; обновлены сквер имени Дзержинского, Театральный сквер, сквер им. 30-летия ВЛКСМ, пешеходная зона к Зеленому острову, сквер по улице Л. Чайкиной, площадь у Цирка... В рамках компенсационного озеленения в Омске высадили порядка двух тысяч крупномерных саженцев деревьев.