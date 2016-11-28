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Омич проснулся от звука бензопилы

28 ноября 2016, 17:59
Неожиданное начало дня.

Сегодня утром, в районе дома № 141, расположенного на Красном Пути, началась вырубка деревьев. Встревоженные звуками, доносящимися с улицы, местные жители обнаружили, что зеленые насаждения, за сохранность которых они борются не первый месяц, уничтожают рабочие. Омичи Елена Завьялова и Николай Родькин бьют тревогу – если деревья вырубят, кто будет высаживать новые?

Судя по заключению Комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в городе Омске от 13 октября 2016 года, такие плановые вырубки пройдут в каждом округе города. Приживутся ли саженцы в непростую для растений зиму – вопрос открытый.


- Примерно в 9:30 утра, я увидел, что люди рубят деревья под моими окнами. Я вышел к ним и попросил дать пояснения, предоставить документы, - рассказал порталу Gorod55.ru правозащитник Николай Родькин, исполняющий обязанности председателя совета многоквартирного дома по адресу Красный Путь, 139. Рабочие отказались предъявить Родькину документы, ссылаясь на то, что у него нет полномочий. В ответ правозащитник вызвал полицию, а также председателя КТОС и членов домового совета:


- После приезда милиции человек, который руководил работой, отправился за документами. Вырубку приостановили. Примерно через час он вернулся с Заключением комиссии по сносу.

Омичи сфотографировали несколько страниц данного документа, изданного 13 октября 2016 года со ссылкой на муниципальное задание. Уже тем страницам, снимки которых они выложили в сеть, можно увидеть, что в Кировском округе Омска планируется снос 399 деревьев и обрезка 154 деревьев, в Октябрьском округе – снос 51 дерева и обрезка 213, в Советском округе планируется снести 127 деревьев и обрезать 207, в Центральном округе – 201 дерево снести, 696 обрезать.

- На мои вопросы, откуда рабочим известно, какие именно деревья рубить, а какие нет, их руководитель сказал, что он показывает сам, потому что знает все деревья наизусть. Плана работ, маркировки деревьев или чего-то подобного не было, - продолжает Родькин. - Рубят, видимо, по счету, лишь бы срубить.

Одновременно с этим председатель КТОСа пытался дозвониться до агронома Советского административного округа: она отказывалась разговаривать. Но после вызова полиции все же приехала. На вопрос Родькина о том, что планируется высадить взамен вырубленных деревьев, агроном ответила, что планов высадки нет.

Год назад общественники обращались в суд, требуя запретить городской администрации, а также подконтрольным ей организациям, производить вырубку на этом участке. Родькин пояснил, что в суде юристы, представлявшие интересы администрации, утверждали, что вырубка на данном участке не планируется:

– Суд счел, наши опасения преждевременны, и не стал накладывать запрет на вырубку, - вспоминает Родькин. А сегодня утром под окнами дома по адресу Красный Путь, 139 зажужжали бензопилы.

Общественница Елена Завьялова, так прокомментировала в соцсетях ход вырубки:

- Мы не жалеем аварийные деревья, не нужно нас представлять неадекватными людьми. Мы хотим понимать, на каком основании (каких документов и чьих решений) какие деревья сносятся, что будет высажено вместо них, будет ли проведено благоустройство территории и переведут ли её в итоге в Р-1.

После обеда департамент городского хозяйства сообщил о работах по санитарной вырубке деревьев, признанных аварийными, в районе дома № 141 по улице Красный Путь: «Удаляются только старые больные деревья, которые представляют угрозу для безопасности и жизни людей». До конца 2016 года на месте 48 снесенных деревьев планируется высадить 39 крупномеров, в числе которых – ели, сосны и березы, сообщает пресс-служба мэрии. Работы по зимнему озеленению в Омске продолжаются.

По данным омского департамента горхозяйства, за последний год на территории города высажено более 27 тысяч деревьев и кустарников, около двух миллионов цветов; обновлены сквер имени Дзержинского, Театральный сквер, сквер им. 30-летия ВЛКСМ, пешеходная зона к Зеленому острову, сквер по улице Л. Чайкиной, площадь у Цирка... В рамках компенсационного озеленения в Омске высадили порядка двух тысяч крупномерных саженцев деревьев.

Напомним, по данным на 11 октября 2016 года, в ходе прокурорской проверки в озеленении территории Омска были выявлены нарушения законодательства, в частности – материалы, служившие основанием для сноса, обрезки, восстановления зеленых насаждений не соответствовали нормативным требованиям. Ряд решений о сносе деревьев на придомовых территориях принят без общих собраний собственников. Известно, что действия работников, обязанных вырубать и обрезать насаждения, не находились под контролем.

На территории трех округов (Ленинского, Кировского и Октябрьского) многие саженцы крупномеров погибли и заросли травой, некоторые вырублены, некоторые – просто засохли. По результатам проверки прокуратура уже внесла представление мэру Двораковскому.

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