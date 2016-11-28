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О бомбе, заложенной в школе-интернате, сообщил 16-летний подросток

28 ноября 2016, 12:37
Дело направлено в суд.

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении воспитанника омской школы-интерната, который сообщил о том, что здание образовательного учреждения заминировано. 16-летний подросток обвиняется в передаче заведомого ложного cообщения о готовящемся взрыве (ч.1 ст.207 УК РФ).

Установлено, что в утреннее время 23 июля нынешнего года подросток, пребывая в спальне школы-интерната, позвонил на вахту образовательного учреждения, куда сообщил заведомо ложные сведения о том, что здание заминировано. Работники интерната и его воспитанники были эвакуированы.

Взрывоопасных предметов, взрывчатых изделий и веществ, их содержащих, прибывшие в образовательное учреждение экстренные службы не обнаружили. 16-летний воспитанник школы-интерната в ходе расследования данного уголовного дела признал вину, объяснив свои действия тем, что ему стало скучно.

Уголовное дело в настоящее время уже нaправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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