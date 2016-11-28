О бомбе, заложенной в школе-интернате, сообщил 16-летний подросток

Установлено, что в утреннее время 23 июля нынешнего года подросток, пребывая в спальне школы-интерната, позвонил на вахту образовательного учреждения, куда сообщил заведомо ложные сведения о том, что здание заминировано. Работники интерната и его воспитанники были эвакуированы.