О бомбе, заложенной в школе-интернате, сообщил 16-летний подросток

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении воспитанника омской школы-интерната, который сообщил о том, что здание образовательного учреждения заминировано. 16-летний подросток обвиняется в передаче заведомого ложного cообщения о готовящемся взрыве (ч.1 ст.207 УК РФ).
Установлено, что в утреннее время 23 июля нынешнего года подросток, пребывая в спальне школы-интерната, позвонил на вахту образовательного учреждения, куда сообщил заведомо ложные сведения о том, что здание заминировано. Работники интерната и его воспитанники были эвакуированы.
Взрывоопасных предметов, взрывчатых изделий и веществ, их содержащих, прибывшие в образовательное учреждение экстренные службы не обнаружили. 16-летний воспитанник школы-интерната в ходе расследования данного уголовного дела признал вину, объяснив свои действия тем, что ему стало скучно.
Уголовное дело в настоящее время уже нaправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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