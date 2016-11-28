На Левобережье ликвидирована огромная свалка, пугавшая местных жителей

Накануне на улице Крупская, рядом с девятиэтажным домом под номером 19, была ликвидирована стихийная свалка мусора. По информации департамента городского хозяйства, свалка появилась после того, как жители дома №19 отказались от услуг управляющей компании и создали ТСЖ. После чего, на собрании собственников решили переставить контейнеры для отходов в другое место. Однако, не всем оказалось удобно носить мусор на новую площадку и люди продолжали выкидывать пакеты туда, куда выкидывали раньше. В результате за три месяца в десятке метров от дома образовалась огромная куча мусора.