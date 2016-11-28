На Левобережье ликвидирована огромная свалка, пугавшая местных жителей

Накануне на улице Крупская, рядом с девятиэтажным домом под номером 19, была ликвидирована стихийная свалка мусора. По информации департамента городского хозяйства, свалка появилась после того, как жители дома №19 отказались от услуг управляющей компании и создали ТСЖ. После чего, на собрании собственников решили переставить контейнеры для отходов в другое место. Однако, не всем оказалось удобно носить мусор на новую площадку и люди продолжали выкидывать пакеты туда, куда выкидывали раньше. В результате за три месяца в десятке метров от дома образовалась огромная куча мусора.
Местные жители не раз обращали внимание властей на пугающее зловоние. «До каких пор мы будет страдать от запахов мусорной свалки. Все началось летом. Дышать этим, сил нет. Сегодня мусор уже подошел к дороге, скоро машины по Крупской не смогут проехать»,- жаловались жители.
И вот, спустя три месяца, мэрия ликвидировала стихийную свалку. «Сейчас площадка полностью очищена от мусора, убраны ограждающие блоки, чтобы ничего не напоминало о том, что когда-то здесь стояли контейнеры для бытовых отходов. Технику предоставило «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» города. Всего вывезли более 100 кубометров отходов»,-пояснил начальник отдела ЖКХ администрации Кировского округа Александр Кощук.
В департаменте городского хозяйства отметили, что теперь площадка у дома №19 по улице Крупской будет находиться на постоянном контроле специалистов.
Стоит подчеркнуть, что за 11 месяцев 2016 года в Омске ликвидировали 158 незаконных свалок. Вывезено более 58 тысяч кубометров мусора. Причем, отдельные свалки приходится убирать почти каждый месяц заново.
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