На благоустройство городов выделят 20 миллиардов

Омск примет участие в национальном проекте, который принесет российским городам 20 миллиардов рублей. В текущем году порядка 15 миллиардов на развитие Омска удалось привлечь в связи с 300-летним юбилеем города.
В числе привлеченных средств были как бюджетные, так и внебюджетные средства. За счет выделенных средств в Октябрьском округе реконструированы детские сады, открыты новые спортплощадки, приведены в порядок зеленые насаждения на территории сквера на улице имени Лизы Чайкиной и в районе проходной завода имени П.И. Баранова. В том числе на данные средства улучшена транспортная инфраструктура – сдан путепровод на улице 15-я Рабочая.
По словам Двораковского, в следующем году на улучшение городской среды и сферы ЖКХ омские муниципалитеты получат сумму из 20 миллиардов рублей, которая будет распределена на конкурсной основе. В омской пресс-службе департамента городского хозяйства и ЖКХ порталу Gorod55.ru подтвердили участие города в масштабном национальном проекте «ЖКХ и городская среда», подробности участия будут опубликованы далее.
Вероятными направлениями реализации национального проекта могут стать устройство тротуаров и пешеходных дорожек, асфальтирование придомовых территорий (дворов и межквартальных проездов), ремонт и строительство детских и спортивных площадок, установка урн и скамеек, а также развитие системы уличного освещения и озеленение.