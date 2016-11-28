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На благоустройство городов выделят 20 миллиардов

28 ноября 2016, 10:29
Новый национальный проект.

Омск примет участие в национальном проекте, который принесет российским городам 20 миллиардов рублей. В текущем году порядка 15 миллиардов на развитие Омска удалось привлечь в связи с 300-летним юбилеем города.

В числе привлеченных средств были как бюджетные, так и внебюджетные средства. За счет выделенных средств в Октябрьском округе реконструированы детские сады, открыты новые спортплощадки, приведены в порядок зеленые насаждения на территории сквера на улице имени Лизы Чайкиной и в районе проходной завода имени П.И. Баранова. В том числе на данные средства улучшена транспортная инфраструктура – сдан путепровод на улице 15-я Рабочая.

По словам Двораковского, в следующем году на улучшение городской среды и сферы ЖКХ омские муниципалитеты получат сумму из 20 миллиардов рублей, которая будет распределена на конкурсной основе. В омской пресс-службе департамента городского хозяйства и ЖКХ порталу Gorod55.ru подтвердили участие города в масштабном национальном проекте «ЖКХ и городская среда», подробности участия будут опубликованы далее.

Вероятными направлениями реализации национального проекта могут стать устройство тротуаров и пешеходных дорожек, асфальтирование придомовых территорий (дворов и межквартальных проездов), ремонт и строительство детских и спортивных площадок, установка урн и скамеек, а также развитие системы уличного освещения и озеленение.

#Новости#ЖКХ#Недвижимость#Общество
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