На благоустройство городов выделят 20 миллиардов

В числе привлеченных средств были как бюджетные, так и внебюджетные средства. За счет выделенных средств в Октябрьском округе реконструированы детские сады, открыты новые спортплощадки, приведены в порядок зеленые насаждения на территории сквера на улице имени Лизы Чайкиной и в районе проходной завода имени П.И. Баранова. В том числе на данные средства улучшена транспортная инфраструктура – сдан путепровод на улице 15-я Рабочая.