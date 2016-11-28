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Массовые ДТП в Омске, Госавтоинспекция предупреждает об опасности

28 ноября 2016, 13:44
Осложнение погодных условий.

Сегодня, 28 ноября, согласно данным УГИБДД УМВД РФ по Омской области, только в утренние часы произошло 14 аварий, что связано с осложнение погодных условий из-за прошедшего ранее снегопада.

В частности, в 07:40 часов на проспекте Мира водитель автомобиля Audi, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением из-за чего машину занесло и она столкнулась с Chevrolet, двигающимся во встречном направлении. На улице Перелета автоледи, управлявшая автомобилем Toyota, не учла погодные условия и дистанцию до идущей впереди машины, допустив столкновение с автомобилем Chery.

Кроме того, массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло на улице 10 лет октября возле кинотеатра "Атриум", где столкнулись сразу пять автомобилей. Информации о пострадавших нет.


Другой дорожный инцидент, спровоцированный сложными погодными условиями, произошел у остановки общественного транспорта "5-я Кордная", где дорогу перекрыли сразу три маршрутных микроавтобуса, два из которых столкнулись, а третий застрял, попытавшись объехать пробку.


В связи с нынешними погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, проявлять особую внимательность при выполнении любых маневров на дороге.

Пешеходам автоинспекторы напоминают о необходимости пересечения проезжей части в неположенных местах, а также в важности использования в одежде световозвращающих элементов.

Участники дорожного движения, которые попали в непростую ситуацию на дороге, могут в любое время обратится в подразделения Госавтоинспекции за помощью по телефонам 02 и 79-35-04.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: vk.com/chp55

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