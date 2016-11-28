Массовые ДТП в Омске, Госавтоинспекция предупреждает об опасности

В частности, в 07:40 часов на проспекте Мира водитель автомобиля Audi, выезжавший со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением из-за чего машину занесло и она столкнулась с Chevrolet, двигающимся во встречном направлении. На улице Перелета автоледи, управлявшая автомобилем Toyota, не учла погодные условия и дистанцию до идущей впереди машины, допустив столкновение с автомобилем Chery.