Малярно-кузовной ремонт «Феникс-Авто» — гибкий ценовой подход!

Для любого автовладельца рано или поздно становятся актуальными вопросы кузовного ремонта и покраска собственного автомобиля. И, в первую очередь, его будет волновать качество и стоимость работ.
Дорогое ли удовольствие кузовной ремонт легковых автомобилей? Все зависит от степени повреждений и объема работ, качества расходных материалов, скорости выполнения работ.
Малярно-кузовной цех компании «Феникс-Авто» со всей ответственностью заявляет, что осуществляет качественный ремонт по демократичным ценам. Главное в нашей работе – это гибкий подход к каждому клиенту. Наши специалисты всегда помогут найти вариант ремонта соответствующий потребностям и возможностям любого клиента.
Почему нас выбирают?
— Опытные специалисты еще на стадии осмотра стараются максимально выявить скрытые повреждения, полученные при ДТП.
— Со многими страховыми компаниями мы работаем напрямую и решаем вопросы о страховых случаях и выплатах самостоятельно, экономя ваше время и нервы.
— Самостоятельно подбираем необходимые детали в случае, если поврежденная не подлежит восстановлению.
— Имеем современную лабораторию для подбора цвета краски.
— Для качественного и равномерного нанесения используем технологию окраски азотом.
— Предоставляем гарантию на приобретенные у нас запасные части и работы.
— А если вы просто желаете придать блеск автомобилю, мы сделаем профессиональную полировку кузова.
Но главное – мы выполняем работы в срок и без выдуманных переплат.
Если что-то случилось с вашей машиной, не раздумывая приезжайте к нам! Заранее договориться о приезде Вы можете по телефону 92-50-41.
Малярно-кузовной цех компании «Феникс-Авто»:
ул. 10 лет Октября, 182
тел. 8 (3812) 92-50-41
время работы: с 9:00 до 20:00, ежедневно
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