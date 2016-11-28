Малярно-кузовной ремонт «Феникс-Авто» — гибкий ценовой подход!

Почему нас выбирают?

— Опытные специалисты еще на стадии осмотра стараются максимально выявить скрытые повреждения, полученные при ДТП.

— Со многими страховыми компаниями мы работаем напрямую и решаем вопросы о страховых случаях и выплатах самостоятельно, экономя ваше время и нервы.

— Самостоятельно подбираем необходимые детали в случае, если поврежденная не подлежит восстановлению.

— Имеем современную лабораторию для подбора цвета краски.

— Для качественного и равномерного нанесения используем технологию окраски азотом.

— Предоставляем гарантию на приобретенные у нас запасные части и работы.

— А если вы просто желаете придать блеск автомобилю, мы сделаем профессиональную полировку кузова.