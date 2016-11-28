Город55
ГлавноеВсе новости

6 онлайн-курсов, полезных для карьеры

28 ноября 2016, 09:50
6 онлайн-курсов, полезных для карьеры

Новые навыки и знания помогают не только в поиске работы, но и дают возможность стать еще более ценным специалистом. Хотим поделиться с вами полезными онлайн-курсами «Академии» HeadHunter для разных профессий.
Получайте новые навыки тогда, когда вам удобно!

2 курса для маркетологов
Основы интернет-маркетинга
С этого курса стоит начать освоение новой профессии. Вы получите представление об основных инструментах интернет-маркетинга. Узнайте, как построить интернет-продвижение компании? Как сегментировать целевую аудиторию?

Основы маркетинга в социальных сетях (SMM)
Вы узнаете основные правила взаимодействия с пользователями в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтактe», «Одноклассники», как грамотно составить план публикаций, привлечь внимание к своей страничке и быстро набрать лояльную аудиторию.

2 курса для начинающих бизнесменов
Нетворкинг: как заводить полезные связи

Где искать нужных людей и как найти с ними общий язык для решения своих задач? На курсе вы узнаете, как заводить деловые знакомства и выстраивать взаимовыгодные отношения. Навык пригодится и на собеседовании, и на деловой встрече.

Тайм-менеджмент: простые способы управления временем
Каждый день на вас наваливается миллион дел — рабочих, личных, семейных. Вы постоянно что-то делаете, но при этом ничего не успеваете. Проблема — в неэффективном управлении временем. На курсе вы узнаете, что такое правильный тайм-менеджмент, откроете для себя собственных поглотителей времени, научитесь планировать каждый день и правильно расставлять приоритеты.

2 курса для успешных продаж
Переговоры о цене: техники, хитрости и методы аргументации
Мы часто выступаем в роли продавца или покупателя независимо от рода деятельности. Неважно, какую цель мы преследуем, перед нами стоит задача — не поддаться на уговоры оппонента и настоять на своей цене.

Управление конфликтами
Мнения людей разнятся, поэтому возникают конфликтные ситуации. Чтобы конфликт принес пользу, а не испортил отношения, необходимо научиться управлять собой.

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Общество#Бизнес
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20