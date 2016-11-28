6 онлайн-курсов, полезных для карьеры

Тайм-менеджмент: простые способы управления временем

Каждый день на вас наваливается миллион дел — рабочих, личных, семейных. Вы постоянно что-то делаете, но при этом ничего не успеваете. Проблема — в неэффективном управлении временем. На курсе вы узнаете, что такое правильный тайм-менеджмент, откроете для себя собственных поглотителей времени, научитесь планировать каждый день и правильно расставлять приоритеты.