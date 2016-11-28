6 онлайн-курсов, полезных для карьеры

Новые навыки и знания помогают не только в поиске работы, но и дают возможность стать еще более ценным специалистом. Хотим поделиться с вами полезными онлайн-курсами
Получайте новые навыки тогда, когда вам удобно!
2 курса для маркетологов
С этого курса стоит начать освоение новой профессии. Вы получите представление об основных инструментах интернет-маркетинга. Узнайте, как построить интернет-продвижение компании? Как сегментировать целевую аудиторию?
Вы узнаете основные правила взаимодействия с пользователями в социальных сетях Facebook, Twitter, «ВКонтактe», «Одноклассники», как грамотно составить план публикаций, привлечь внимание к своей страничке и быстро набрать лояльную аудиторию.
Где искать нужных людей и как найти с ними общий язык для решения своих задач? На курсе вы узнаете, как заводить деловые знакомства и выстраивать взаимовыгодные отношения. Навык пригодится и на собеседовании, и на деловой встрече.
Каждый день на вас наваливается миллион дел — рабочих, личных, семейных. Вы постоянно что-то делаете, но при этом ничего не успеваете. Проблема — в неэффективном управлении временем. На курсе вы узнаете, что такое правильный тайм-менеджмент, откроете для себя собственных поглотителей времени, научитесь планировать каждый день и правильно расставлять приоритеты.
2 курса для успешных продаж
Мы часто выступаем в роли продавца или покупателя независимо от рода деятельности. Неважно, какую цель мы преследуем, перед нами стоит задача — не поддаться на уговоры оппонента и настоять на своей цене.
Мнения людей разнятся, поэтому возникают конфликтные ситуации. Чтобы конфликт принес пользу, а не испортил отношения, необходимо научиться управлять собой.
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