В области поймали 37 нетрезвых водителей

Инспекторы Госавтоинспекции в регулярном режиме проводят рейды на улицах города и магистралях области. Одной из задач таких рейдов является выявление за рулем автотранспортных средств нетрезвых водителей.
Так, по данным регионального Управления министерства внутренних дел, дежурными сотрудниками Государственной автоинспекции за минувшие сутки 26-27 ноября, на автодорогах Омского региона, в том числе и в городе Омске, произошло около 60-ти дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек.
В каждом случае выявления правонарушений на дорогах, которые касаются правил дорожного движения, составлены протоколы. Их общее число за минувшие сутки составило 533. Кроме этого, 37 водителей пойманы за рулем транспортных средств в нетрезвом виде.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области