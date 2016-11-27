В области поймали 37 нетрезвых водителей

Инспекторы Госавтоинспекции в регулярном режиме проводят рейды на улицах города и магистралях области. Одной из задач таких рейдов является выявление за рулем автотранспортных средств нетрезвых водителей.



Так, по данным регионального Управления министерства внутренних дел, дежурными сотрудниками Государственной автоинспекции за минувшие сутки 26-27 ноября, на автодорогах Омского региона, в том числе и в городе Омске, произошло около 60-ти дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал один человек.