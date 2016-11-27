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Пожар в омской школе, срочная эвакуация детей

27 ноября 2016, 08:11
Образовательное учреждение в Ленинском административном округе.

На борьбу с огнем на социально-значимом объекте направлено 24 спасателей и 7 единиц спецтехники, сообщает сайт 55.mchs.gov.ru


Накануне в Омске произошло возгорание в коррекционной школе по адресу: г. Омск, улица 2-я Ленинградская.


Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной спасательной охраны в 13:30.


Прибывшие на место спасатели констатировали плотное задымление в подвале учреждения. До того, как прибыли пожарные из задымленного помещения силами персонала школы были эвакуированы двадцать детей.


В школе установлена пожарная сигнализация, и только благодаря ей удалось избежать трагических последствий. Спасатели своевременно получили сигнал о возгорании, вовремя прибыли на место происшествия, и спустя 12 минут ликвидировали пожар.

По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области

Фото: иллюстрация

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