Пожар в омской школе, срочная эвакуация детей

На борьбу с огнем на социально-значимом объекте направлено 24 спасателей и 7 единиц спецтехники, сообщает сайт 55.mchs.gov.ru
Накануне в Омске произошло возгорание в коррекционной школе по адресу: г. Омск, улица 2-я Ленинградская.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной спасательной охраны в 13:30.
Прибывшие на место спасатели констатировали плотное задымление в подвале учреждения. До того, как прибыли пожарные из задымленного помещения силами персонала школы были эвакуированы двадцать детей.
В школе установлена пожарная сигнализация, и только благодаря ей удалось избежать трагических последствий. Спасатели своевременно получили сигнал о возгорании, вовремя прибыли на место происшествия, и спустя 12 минут ликвидировали пожар.
По материалам пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области
Фото: иллюстрация