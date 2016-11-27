Город55
ГлавноеВсе новости

Под Омском 19-летний водитель сбил пешехода, подросток в больнице

27 ноября 2016, 14:44
Назначена проверка.

Накануне вечером, 26 ноября, в селе Морозовка Омского района сбит пешеход, 17-летний подросток.

Предварительно: за рулем автотранспортного средства Lada Priora находился молодой водитель, мужчина 1997 года рождения. Он двигался по дворовому проезду, совершая маневр поворота, сбил пешехода, который стоял на проезжей части.


Отмечается, что у водителя признаков алкогольного опьянения не зафиксировано.

Приехавшая на место аварии карета скорой помощи доставила сбитого, 17-летнего подростка, в медучреждение.

Подробности и обстоятельства уточняются.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Авто#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20