Под Омском 19-летний водитель сбил пешехода, подросток в больнице

Накануне вечером, 26 ноября, в селе Морозовка Омского района сбит пешеход, 17-летний подросток.
Предварительно: за рулем автотранспортного средства Lada Priora находился молодой водитель, мужчина 1997 года рождения. Он двигался по дворовому проезду, совершая маневр поворота, сбил пешехода, который стоял на проезжей части.
Отмечается, что у водителя признаков алкогольного опьянения не зафиксировано.
Приехавшая на место аварии карета скорой помощи доставила сбитого, 17-летнего подростка, в медучреждение.
Подробности и обстоятельства уточняются.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация