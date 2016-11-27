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На трассе Омск-Тара маршрутка врезалась в грузовик, трое пострадавших

27 ноября 2016, 16:55
Проводится проверка.

Сообщение об автоаварии на трассе Омск-Тара поступило на пульт дежурных отдела внутренних дел по Большереченскому району сегодня, 27 ноября, в 11:50.

Оперативной группой установлено: маршрутная ГАЗЕЛЬ, двигаясь по направлению Евгащино-Омск в сторону областного центра, в районе 221 километра, столкнулась с грузовым автомобилем ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.

В пассажирском автомобиле, под управлением мужчины 1967 года рождения, находились 8 человек, трое из них госпитализированы в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия на омской трассе с участием пассажирского транспорта будут установлены в ходе проведения проверки.


По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области

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