На трассе Омск-Тара маршрутка врезалась в грузовик, трое пострадавших

Сообщение об автоаварии на трассе Омск-Тара поступило на пульт дежурных отдела внутренних дел по Большереченскому району сегодня, 27 ноября, в 11:50.
Оперативной группой установлено: маршрутная ГАЗЕЛЬ, двигаясь по направлению Евгащино-Омск в сторону областного центра, в районе 221 километра, столкнулась с грузовым автомобилем ЗИЛ, который двигался в попутном направлении.
В пассажирском автомобиле, под управлением мужчины 1967 года рождения, находились 8 человек, трое из них госпитализированы в медицинское учреждение.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия на омской трассе с участием пассажирского транспорта будут установлены в ходе проведения проверки.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области