Молодые люди ограбили мужчину, лежащего без сознания на улице

В городской отдел полиции №1 обратился мужчина с заявлением о том, что его избили и ограбили неизвестные люди на остановке общественного транспорта.
В ходе опроса потерпевшего выяснилось, что преступление, возможно, совершено несколькими разными людьми.
Установлено: около 4 часов утра потерпевший направлялся на работу. На остановке он вступил в словесную перепалку с неизвестными людьми, которые впоследствии избили омича. В результате нанесенных телесных повреждениях мужчина потерял сознание. Очнувшись, он обнаружил, что у него пропали ценные вещи и деньги.
Сопоставив этот случай с тем случаем, который произошел несколько ранее, когда омскими полицейскими была задержана пара молодых людей, причастных к краже, сотрудники МВД пришли в выводу, что эти два случая, может быть, взаимосвязаны.
Ранее: в ходе разыскных мероприятий, стражи порядка задержали молодую, ранее судимую, омичку и ее приятеля – 31-летнего жителя Волгоградской области, который приезжал в город на поиски работы. Отмечается, что женщина задержана в Омске, а приятель уже успел покинуть город, но, благодаря слаженной совместной работе оперативников, задержан в Волжском.
На допросе молодые люди рассказали, что в ночь, когда было совершено преступление в отношении омича, они шли мимо остановки и увидели мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Сначала они хотели ему помочь, но потом решили просто его ограбить. Девушка забрала золотое кольцо, часы и деньги. Ее товарищ украл мобильный телефон. После этого, пара села в такси и уехала с места происшествия.
Впоследствии награбленное имущество в виде золотого украшения они сдали в ломбард, деньги потратили, мобильный и часы оставили себе. Общая сумма ущерба – 20 тыс рублей.
В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса России. Максимальное наказание по статье – лишение свободы до 5 лет.
Сотрудники полиции продолжают разыскивать лиц, причастных к конфликту, который произошел до кражи и в результате которого омич потерял сознание.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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