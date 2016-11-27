Молодые люди ограбили мужчину, лежащего без сознания на улице

На допросе молодые люди рассказали, что в ночь, когда было совершено преступление в отношении омича, они шли мимо остановки и увидели мужчину, который находился в бессознательном состоянии. Сначала они хотели ему помочь, но потом решили просто его ограбить. Девушка забрала золотое кольцо, часы и деньги. Ее товарищ украл мобильный телефон. После этого, пара села в такси и уехала с места происшествия.