Девушка похитила у омича сбережения с карты через мобильный сервис

В результате назначенных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники внутренних дел получили от одной из банковских организаций информацию о списании денежных средств со счета потерпевшего и о переводе на другой банковский счет, принадлежавший юной омичке, впоследствии обналиченные в одном из городских банкоматов.