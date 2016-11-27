Девушка похитила у омича сбережения с карты через мобильный сервис

Пенсионер влюбился в юную девушку, а она украла у него телефон и перевела себе все сбережения с его банковской карты, используя мобильный сервис.
В городской отдел полиции №5 с заявлением обратился пожилой омич.
64-летний мужчина сообщал, что у него украли мобильный телефон, а с его банковской карты исчезли денежные средства в размере 47 тыс рублей.
Установлено: незадолго до обнаружения двойной кражи, пенсионер познакомился в сети Интернет с молодой девушкой, 19-летней омичкой. Позже между ними завязались отношения, они начали встречаться.
Вернувшись с очередного свидания, мужчина обнаружил, что нет мобильного телефона, с которого он пользовался электронным банковским сервисом.
В результате назначенных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники внутренних дел получили от одной из банковских организаций информацию о списании денежных средств со счета потерпевшего и о переводе на другой банковский счет, принадлежавший юной омичке, впоследствии обналиченные в одном из городских банкоматов.
Личность девушки установлена, подозреваемая задержана в Советском округе в квартире своего знакомого.
Омичка подтвердила факт кражи мобильного, сказав, что телефон она заложила в ломбард за 1 тыс рублей, а денежные средства с карты пенсионера потратила на собственные нужды.
Санкция по возбужденному делу в отношении 19-летней омички предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет (статья 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного материального ущерба гражданину).
Отмечается, что омичка стала фигурантом уголовного дела, отбывая условное наказание за имущественное преступление, совершенное ею ранее. В связи с этим, омскими полицейскими проверяется причастность девушки к аналогичным преступлениям.
Пресс-служба УМВД России по г. Омску
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