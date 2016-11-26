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В Омском регионе снег с метелью и усиление морозов

26 ноября 2016, 09:09
Погода на ближайшую неделю.

Ближайшие семь суток в Омской области будет преобладать теплая зимняя погода, формирующаяся под влиянием высотной фронтальной зоны.

Как сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в регионе сохранится облачность с прояснениями. Ожидается снег, метель и порывистый ветер. На дорогах будут наблюдаться слабые гололедные явления. В воскресенье, 27 ноября, ветер может усилиться до 18-23 м/с.

В целом до 1 декабря температура воздуха будет находиться на уровне ночью -4…-9, при прояснении до -15, днем 0…-5. С пятницы, 2 декабря, ожидается усиление морозов.

По данным сайта Gismeteo.ru, декабрь в целом будет относительно теплым. Преимущественно морозная погода -23…-28 придется на вторую половину месяца, с 18 декабря.

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