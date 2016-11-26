В Омском регионе снег с метелью и усиление морозов

Как сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в регионе сохранится облачность с прояснениями. Ожидается снег, метель и порывистый ветер. На дорогах будут наблюдаться слабые гололедные явления. В воскресенье, 27 ноября, ветер может усилиться до 18-23 м/с.