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Пропавшую Анастасию Небукину ищут водолазы, первая версия экстрасенсов

26 ноября 2016, 10:05
О ходе поисковых работ.

Активные поиски загадочно пропавшей 22-летней студентки Анастасии Небукиной продолжаются уже больше недели. Кроме близких и полиции, девушку ищут волонтеры, информация распространяется через социальные сети. К поискам подключились и в соседнем Новосибирске.

К расследованию подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Рассматривается несколько версий, в том числе и суицид. Сайт Omskgazzeta.ru сообщает, что первые погружения водолазов пока затруднены тем, что в районе Горки на Иртыше очень сильное течение, но поиски будут продолжены.

Напомним, ранее, у старой пристани неподалеку от полыньи была найдена шапка Анастасии. Обнаружены также следы в сторону полыньи. Однако родственники не верят в суицид. У девушки были планы на неделю вперед.

Наиболее свежая информация о ходе поисков 22-летней студентки с участием волонтеров публикуется в паблике «Поиски Анастасии Небукиной». Помогают найти девушку «всем миром». Пишут из соседнего Новосибирска, что там также идет распространение листовок на улицах и через социальные сети.

Кто-то обратился в частном порядке к экстрасенсам. Тем говорят «девушка жива». Но это пока лишь надежда, увы без фактической информации.

Сегодня, 26 ноября, напомним, поисковая операция идет при участии содружества волонтеров «ДОБРОСПАС-ОМСК». Все собираются в поселке Крутая Горка около 11:30. Информация есть на странице vk.com/dobrospasomsk



#Новости#Общество#Город
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