Пропавшую Анастасию Небукину ищут водолазы, первая версия экстрасенсов

Активные поиски загадочно пропавшей 22-летней студентки Анастасии Небукиной продолжаются уже больше недели. Кроме близких и полиции, девушку ищут волонтеры, информация распространяется через социальные сети. К поискам подключились и в соседнем
К расследованию подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Рассматривается несколько версий, в том числе и суицид. Сайт
Напомним, ранее, у старой пристани неподалеку от полыньи была найдена шапка Анастасии. Обнаружены также следы в сторону полыньи. Однако родственники не верят в
Наиболее свежая информация о ходе поисков 22-летней студентки с участием волонтеров публикуется в паблике «
Кто-то обратился в частном порядке к экстрасенсам. Тем говорят «девушка жива». Но это пока лишь надежда, увы без фактической информации.
Сегодня, 26 ноября, напомним, поисковая операция идет при участии содружества волонтеров «ДОБРОСПАС-ОМСК». Все собираются в поселке Крутая Горка около 11:30. Информация есть на странице