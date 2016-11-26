Пропавшую Анастасию Небукину ищут водолазы, первая версия экстрасенсов

К расследованию подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Рассматривается несколько версий, в том числе и суицид. Сайт Omskgazzeta.ru сообщает, что первые погружения водолазов пока затруднены тем, что в районе Горки на Иртыше очень сильное течение, но поиски будут продолжены.