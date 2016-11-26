Омич решил отдохнуть с девушкой в гостинице и остался без денег

Заявление от потерпевшего в полицию поступило около полуночи. 52-летний житель Кировского округа познакомился с девушкой в кафе, а затем пригласил ее в гостиницу по улице Звездная. Далее новая знакомая сказала, что пойдет за фруктами и обратно уже не вернулась. Мужчина понял, что на остаток ночи остался один, после того, как проверил карманы куртки. Кошелек оказался пустым – 17 500 рублей пропали.
После поступления заявления от мужчины по телефону 02 к раскрытию преступления подключились сотрудники уголовного розыска. Сначала оперативники посетили то самое кафе, где и познакомилась парочка. Полиция планировала узнать, не является ли девушка постоянной посетительницей этого заведения.
Но всё решилось значительно быстрее. Подозреваемую обнаружили за одним из столиков кафе. 30-летнюю жительницу Левобережья задержали, при ней нашли 17 500 рублей в тех самых купюрах, что указал в заявлении потерпевший.
Возбуждено уголовное дело. Санкция: 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Омску.
Фото: иллюстрация