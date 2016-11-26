Омич решил отдохнуть с девушкой в гостинице и остался без денег

Заявление от потерпевшего в полицию поступило около полуночи. 52-летний житель Кировского округа познакомился с девушкой в кафе, а затем пригласил ее в гостиницу по улице Звездная. Далее новая знакомая сказала, что пойдет за фруктами и обратно уже не вернулась. Мужчина понял, что на остаток ночи остался один, после того, как проверил карманы куртки. Кошелек оказался пустым – 17 500 рублей пропали.