В омском детском саду нарушали закон, работая с детьми

Во время проверки прокуратуры в сентябре 2015 в одном из детских садов Омска были выявлены нарушения закона. По данным пресс-службы областной прокуратуры, с июля 2015 года деятельность данного бюджетного дошкольного учреждения осуществлялась без необходимых лицензий и положительных заключений контролирующих органов.
В результате прокурорской проверки иск об отсутствии лицензии на образовательную деятельность направлен в Центральный районный суд год назад, в ноябре 2015 года. Требования прокуратуры удовлетворены полностью; окружной прокурор держал исполнение вердикта суда на особом контроле.
На сегодня детский сад №44 получил заключение областного Роспотребнадзора, окружного Отдела надзорной деятельности, а ранее, 11 ноября, омский Минобр выдал дошкольному учреждению лицензию на образовательную деятельность.
Детский сад №44 расположен в Центральном округе Омска по адресу 21-ая Амурская, 42/1; здание построили в 2015 году и ввели в эксплуатацию 11 августа прошлого года. Учредителем детсада является департамент образования Омска. Только спустя год, по требованию прокуратуры, дошкольное учреждение получило лицензию и работает с 7 утра до 19 вечера по будням.