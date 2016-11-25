В омском детском саду нарушали закон, работая с детьми

Детский сад №44 расположен в Центральном округе Омска по адресу 21-ая Амурская, 42/1; здание построили в 2015 году и ввели в эксплуатацию 11 августа прошлого года. Учредителем детсада является департамент образования Омска. Только спустя год, по требованию прокуратуры, дошкольное учреждение получило лицензию и работает с 7 утра до 19 вечера по будням.