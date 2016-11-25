В Омске исчезнет транспортный маршрут до аэропорта

В Омске прекращается движение автобусов, которые работали на маршруте №50 ("Дом Туриста" - "Летное училище"). Изменение вступит в силу в субботу, 26 ноября. Освободившиеся автобусы начнут работу на маршруте №79 ("улица Бархатовой" - "Железнодорожный вокзал") с большим пассажирским потоком, сообщает пресс-службы мэрии города.
В департаменте транспорта администрации Омска данное изменение объяснили тем, что маршрут №50 дублирует №225 ("Аэропорт" - "СТЦ Мега"). Кроме того, отмечается, что с 26 ноября автобусы, работающие на маршруте №225, начнут перевозку пассажиров с электронными проездными билетами и электронными транспортными картами.
С маршрута №50 на маршрут №79 перейдут четыре автобуса большего класса, которые работали в будние дни, а также два автобуса, работавшие в выходные дни.
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