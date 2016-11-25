В Омске исчезнет транспортный маршрут до аэропорта

В департаменте транспорта администрации Омска данное изменение объяснили тем, что маршрут №50 дублирует №225 ("Аэропорт" - "СТЦ Мега"). Кроме того, отмечается, что с 26 ноября автобусы, работающие на маршруте №225, начнут перевозку пассажиров с электронными проездными билетами и электронными транспортными картами.