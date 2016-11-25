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Сложные климатические условия Омска сравнили с Антарктидой и Сахарой

25 ноября 2016, 14:01
Уникальность трассы Рождественского полумарафона.

Интересный факт о Рождественском полумарафоне, который стартует в Омске, по традиции, 7 января на Соборной площади, сообщил Илья Михайловский, официальный измеритель AIMS, а также хронометрист некоторых забегов Сибирского международного марафона.


По его словам, не смотря на то, что омский полумарафон имеет статус полноправного члена AIMS, протяженность трассы в Омске никогда никто не измерял.


«Это одно из тех технических правил, которые допускает мировая практика, когда измерению трассы препятствуют какие-нибудь причины, в нашем случае – это особые климатические условия, а именно наличие снежного покрова», - отметил Илья Михайловский.


Кроме омской трассы, в этот список входят еще трассы марафонов Антарктиды и Сахары.


Отмечается, что трасса полумарафона соответствует всем правилам и требованиям проведения легкоатлетических соревнований. Ее инфраструктура включает в себя: навигацию, пункты хронометража, соблюдения водного режима, медицинские пункты, туалеты.


Кроме этого, трасса предусматривает удобство для автолюбителей – она предусматривает минимальное ограничение движения по улицам города.

Более подробную информацию об омском полумарафоне можно найти на сайте www.runsim.ru.


По материалам пресс-службы Сибирского международного марафона


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