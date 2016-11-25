Сложные климатические условия Омска сравнили с Антарктидой и Сахарой

Интересный факт о Рождественском полумарафоне, который стартует в Омске, по традиции, 7 января на Соборной площади, сообщил Илья Михайловский, официальный измеритель AIMS, а также хронометрист некоторых забегов Сибирского международного марафона.
По его словам, не смотря на то, что омский полумарафон имеет статус полноправного члена AIMS, протяженность трассы в Омске никогда никто не измерял.
«Это одно из тех технических правил, которые допускает мировая практика, когда измерению трассы препятствуют какие-нибудь причины, в нашем случае – это особые климатические условия, а именно наличие снежного покрова», - отметил Илья Михайловский.
Кроме омской трассы, в этот список входят еще трассы марафонов Антарктиды и Сахары.
Отмечается, что трасса полумарафона соответствует всем правилам и требованиям проведения легкоатлетических соревнований. Ее инфраструктура включает в себя: навигацию, пункты хронометража, соблюдения водного режима, медицинские пункты, туалеты.
Кроме этого, трасса предусматривает удобство для автолюбителей – она предусматривает минимальное ограничение движения по улицам города.
Более подробную информацию об омском полумарафоне можно найти на сайте www.runsim.ru.
По материалам пресс-службы Сибирского международного марафона