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Русагротранс и Азербайджанские железные дороги заключили договор

25 ноября 2016, 20:27
Построят логистический центр.

Сегодня в городе Баку на бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520: Каспийский регион» был заключен договор о сотрудничестве между российской компанией «Русагротранс» и ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Соглашение подписали директора компаний Юрий Ким (ЗАО«Русагротранс») и Гурбанов Джавид Гамбар оглы (ЗАО «Азербайджанские железные дороги»). Договор предусматривает возведение самого крупного зернового терминала в республике Иран.

Совместными усилиями сторон на северо-западе Ирана в городе Астара будет построен современный логистический центр обработки грузов. Цель строительства - улучшение качества транспортировки товаров по Международному транспортному коридору «Север-Юг».

По предварительным расчетам, построенный терминал сможет обрабатывать порядка 1 млн. тонн грузов. Объем первоочередных инвестиций в инфраструктуру объекта составит около 126 млн. рублей.

Фото: иллюстрация

#Новости#Транспорт#Общество
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