Прокуратура проверит чиновника, лечившегося на бюджетные деньги

В ходе проверки органа местного самоуправления Кормиловского района, сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности главы муниципалитета.
В частности, установлено, что глава районной администрации в декабре 2014 года и феврале 2015 года получил денежные средства в виде материальной помощи на лечение на общую сумму более 150 тысяч рублей.
При этом, никаких подтверждающих документов дорогостоящего лечения местный чиновник предоставить не смог.
По данному факту прокуратура Кормиловского района составила и направила иск в районный суд. По иску действия главы администрации Леонида Матиенко должны быть признаны незаконными, вторым пунктом иска значится полное возмещение в районную казну незаконно полученных денежных средств.
Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора, однако, решение в силу не вступило, так как находится на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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