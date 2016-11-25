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Правительство РФ решило ввести новый 5-тысячный штраф для водителей

25 ноября 2016, 14:34
Законопроект направлен в Госдуму.

В Госдуму Правительство РФ вносит законопроект об административной ответственности за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. На сайте кабмина размещено соответствующее распоряжение.

Изменения, согласно проекту закона, коснутся 12 главы КоАП РФ. Планируется ввести за совершение автомобилистами действий, которые квалифицируются в качестве опасного вождения, административную ответственность в виде штрафа 5 тысяч рублей.

На сайте правительства отмечается, что цель данного законопроекта заключается в усилении ответственности за нарушения российского законодательства в сфере безопасности движения.

К числу опасных действий на дороге относится: отказ уступить пользующемуся преимуществом транспорту; несоблюдение безопасного бoкового интервала или дистанции; перестроение при интенсивном движении (кроме разворота, объезда препятствия, остановки, поворота направo или налево); препятствие обгону; резкое торможение.


Фото: иллюстрация

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