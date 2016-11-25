Правительство РФ решило ввести новый 5-тысячный штраф для водителей

В Госдуму Правительство РФ вносит законопроект об административной ответственности за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. На сайте кабмина размещено соответствующее распоряжение.
Изменения, согласно проекту закона, коснутся 12 главы КоАП РФ. Планируется ввести за совершение автомобилистами действий, которые квалифицируются в качестве опасного вождения, административную ответственность в виде штрафа 5 тысяч рублей.
На сайте правительства отмечается, что цель данного законопроекта заключается в усилении ответственности за нарушения российского законодательства в сфере безопасности движения.
К числу опасных действий на дороге относится: отказ уступить пользующемуся преимуществом транспорту; несоблюдение безопасного бoкового интервала или дистанции; перестроение при интенсивном движении (кроме разворота, объезда препятствия, остановки, поворота направo или налево); препятствие обгону; резкое торможение.
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