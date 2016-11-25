После пожара в омской квартире обнаружено обгоревшее тело женщины

Накануне в Омской области в пожаре погибла 61-летняя омичка.
Возгорание двухквартирного частного дома произошло в 13:38 в Полтавском районе 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального отделения министерства ЧС.
На улицу Новоселов районного поселка Полтавки выехали спасатели в составе 5 человек и 2-х боевых расчетов.
На момент прибытия пожарных зафиксировано возгорание в квартире №1.
На тушение открытого огня у бойцов ушло 5 минут, полную ликвидацию – 18 минут.
В результате пожара повреждена внутренняя отделка комнаты, мягкая мебель в горящей квартире, квартира №2 не пострадала. Предварительная причина возгорания – неосторожное курение.
Порталу Gorod55.ru в следственном комитете СУ России по Омской области прокомментировали итоги пожара в Полтавском районе:
«На месте пожара в районном поселке Полтавка обнаружено тело погибшей 61-летней женщины. Причины смерти устанавливаются».
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