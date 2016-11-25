Поликлиника на тысячу посетителей откроется на Левобережье



До конца года строительной организации необходимо выполнить объем работ на сумму 74 млн. рублей. В планах правительства - выделение около 130 млн. рублей на завершение строительства. Порядка 30 млн. рублей уже поступили подрядчику. Закуплена часть медтехники, до конца года поликлиника будет полностью укомплектована всем необходимым.