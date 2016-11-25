Поликлиника на тысячу посетителей откроется на Левобережье

Готовность левобережной поликлиники 66%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне на объекте прошло оперативное совещание представителей подрядной организации, специалистов Минстроя и Облстройзаказчика. Эксперты оценили объем выполненных работ, определили задачи на текущий месяц.
Сегодня подрядная организация ведет кровельные и фасадные работы, устанавливает оборудование для подачи тепла в здание. На объекте работают порядка полусотни рабочих.
До конца года строительной организации необходимо выполнить объем работ на сумму 74 млн. рублей. В планах правительства - выделение около 130 млн. рублей на завершение строительства. Порядка 30 млн. рублей уже поступили подрядчику. Закуплена часть медтехники, до конца года поликлиника будет полностью укомплектована всем необходимым.
По словам чиновников, ввод в эксплуатацию поликлиники намечен на осень 2017 года. «Такой крупной поликлиники - на тысячу посещений в день, оборудованной специальной парковкой для автомобилей, - в Омске еще не было», - отметил начальник Управления строительства областного Минстроя Сергей Кошелев.