Поиск 22-летней омички: экстрасенсы не помогут, операция Доброспаса



Также комментаторы обсуждают целесообразность привлечения к делу участников передачи « Битва экстрасенсов ». Здесь всё глухо. Передача это лишь шоу, пока сомнительно, что организаторы заинтересовались участием в деле Анастасии Небукиной. «Они берут лишь истории с финалом».

