Поиск 22-летней омички: экстрасенсы не помогут, операция Доброспаса

Пропавшую 22-летнюю омичку Анастасию Небукину ищут в Омске и окрестностях уже около недели. Портал Gorod55.ru следит за ходом операции.
Напомним, девушка бесследно исчезла 17 ноября 2016 года. Ввиду определенной загадочности обстоятельств исчезновения у родных и друзей Анастасии возникли вопросы.
Почти сразу у заброшенной пристани была найдена шапка девушки и следы, ведущие к полынье. Но
В настоящее время поиски ведут сотрудники полиции, волонтеры, 24 ноября к расследованию подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Ищут девушку и в соседнем Новосибирске.
Наиболее свежая информация о ходе поисковой операции публикуется на странице соцсети «
Также комментаторы обсуждают целесообразность привлечения к делу участников передачи «