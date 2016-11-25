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Поиск 22-летней омички: экстрасенсы не помогут, операция Доброспаса

25 ноября 2016, 07:59
О ходе поисков.

Пропавшую 22-летнюю омичку Анастасию Небукину ищут в Омске и окрестностях уже около недели. Портал Gorod55.ru следит за ходом операции.

Напомним, девушка бесследно исчезла 17 ноября 2016 года. Ввиду определенной загадочности обстоятельств исчезновения у родных и друзей Анастасии возникли вопросы.

Почти сразу у заброшенной пристани была найдена шапка девушки и следы, ведущие к полынье. Но версия с суицидом вызывала сомнения.

В настоящее время поиски ведут сотрудники полиции, волонтеры, 24 ноября к расследованию подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Ищут девушку и в соседнем Новосибирске.

Наиболее свежая информация о ходе поисковой операции публикуется на странице соцсети «Поиски Анастасии Небукиной». Вчера вечером появилось сообщение, что к поискам подключилось содружество волонтеров «ДОБРОСПАС-ОМСК». Поиски пройдут в субботу, 26 ноября.


Также комментаторы обсуждают целесообразность привлечения к делу участников передачи «Битва экстрасенсов». Здесь всё глухо. Передача это лишь шоу, пока сомнительно, что организаторы заинтересовались участием в деле Анастасии Небукиной. «Они берут лишь истории с финалом».

#Новости#Город#Общество
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