Омские шинники инвестируют в молодые кадры

Кордиант-Восток совершенствует систему поддержки начинающих специалистов.
Содействие молодым специалистам, развитие их потенциала – основная задача кадровой политики омского шинного предприятия Кордиант-Восток. Система поддержки перспективных сотрудников включает в себя не только обеспечение стабильной заработной платой, широким социальным пакетом, но и предоставление возможности личного и профессионального роста. Зарекомендовавшие себя на производстве сотрудники получают уникальную возможность получения льготного высшего образования.
Омские шинники давно наладили тесное сотрудничество с филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Ежегодно более 300 тысяч рублей направляется на обучение 22 талантливых шинников по важным для предприятия направлениям: «Химическая технология» и «Автоматизация технологических процессов и производств». Кордиант-Восток оплачивает половину стоимости обучения в университете, вторую половину оплачивает сотрудник. Работник предприятия имеет возможность учиться без отрыва от производства. Опытные специалисты становятся наставниками студентов не только по службе, но и в курировании дипломных работ. Успешно защитившиеся выпускники имеют перспективу карьерного роста на родном предприятии. Сегодня большинство руководителей омской шинной площадки: главный технолог, директор по производству, начальники основных цехов – выходцы этого учебного заведения, добившиеся успеха благодаря своему труду.
На производственной площадке шинного завода совместно филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» более трех лет действует базовая кафедра «Технологии промышленности». Интенсивное взаимодействие позволяет широко использовать инновационный потенциал предприятия и университета, привлекать экспериментальную и производственную базу шинников.
Для студентов, чья трудовая деятельность еще впереди, сотрудниками Кордиант-Востока проводится масштабная профориентационная работа. Организуются экскурсии на завод, прохождение производственной практики, проводятся мастер-классы, лабораторные работы. За последний год порядка 200 студентов ВУЗов и СУЗов прошли практику на Омской шинной площадке, лучшие студенты получат возможность трудоустройства.
— Будущее омской промышленности напрямую зависит от наших вложений в молодое поколение сегодня, - рассказывает генеральный директор АО «Кордиант-Восток» Лариса Гришина. – В рамках кадровой политики предприятия основная задача – подготовка высококвалифицированного персонала из числа лучших сотрудников. Инвестиции в их образование – гарантия развития не только шинного завода, но и отрасли в целом.
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