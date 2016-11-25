Омские шинники инвестируют в молодые кадры

Омские шинники давно наладили тесное сотрудничество с филиалом ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)». Ежегодно более 300 тысяч рублей направляется на обучение 22 талантливых шинников по важным для предприятия направлениям: «Химическая технология» и «Автоматизация технологических процессов и производств». Кордиант-Восток оплачивает половину стоимости обучения в университете, вторую половину оплачивает сотрудник. Работник предприятия имеет возможность учиться без отрыва от производства. Опытные специалисты становятся наставниками студентов не только по службе, но и в курировании дипломных работ. Успешно защитившиеся выпускники имеют перспективу карьерного роста на родном предприятии. Сегодня большинство руководителей омской шинной площадки: главный технолог, директор по производству, начальники основных цехов – выходцы этого учебного заведения, добившиеся успеха благодаря своему труду.