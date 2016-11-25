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Омич на иномарке сбил двух девочек, перебегавших дорогу

25 ноября 2016, 16:11
Проводится проверка.

Накануне в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 3-я Енисейская с участием двух несовершеннолетних пешеходов.

Предварительно установлено: управлявший автомобилем Nissan мужчина 1974 года рождения, направляясь в сторону поселка Рыбачий по улице 3-я Енисейская, в районе дома №31 сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте.

В результате случившегося ДТП медицинская помощь потребовалась двух девочкам 2006 года рождения.

В ходе дальнейшей прoверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД по Омской области
Фото: иллюстрация

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