Омич на иномарке сбил двух девочек, перебегавших дорогу

Предварительно установлено: управлявший автомобилем Nissan мужчина 1974 года рождения, направляясь в сторону поселка Рыбачий по улице 3-я Енисейская, в районе дома №31 сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте.