Омич на иномарке сбил двух девочек, перебегавших дорогу

Накануне в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице 3-я Енисейская с участием двух несовершеннолетних пешеходов.
Предварительно установлено: управлявший автомобилем Nissan мужчина 1974 года рождения, направляясь в сторону поселка Рыбачий по улице 3-я Енисейская, в районе дома №31 сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте.
В результате случившегося ДТП медицинская помощь потребовалась двух девочкам 2006 года рождения.
В ходе дальнейшей прoверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД по Омской области
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