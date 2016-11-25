Новый iPhone станет на треть дешевле iPhone 7

Ранее стало известно, что в следующем году Apple планирует выпустить на потребительский рынок три модификации смартфона: 4,7-дюймовую и две 5,5-дюймовые (с матрицами OLED и TFT). Еще одна инсайдерская информация была по поводу лишь моделей с экрана от 5,1 до 5,2 дюйма