Новый iPhone станет на треть дешевле iPhone 7

Следующая модель популярного смартфона компании Apple существенно подешевеет по сравнению с продающимся в настоящее время iPhone 7. Об этом пишет «
Снижение цены связано с желанием Apple вернуть потребительский интерес к гаджету на прежний уровень. Эксперты считают, что следующая анонсируемая модель iPhone, которая появится на прилавках осенью 2017 года, в сравнении с ценой на iPhone 7, станет дешевле для потребителя на 30-35%. Прогноз аналитиков касается двух моделей с экраном 4,7 и 5,5 дюйма.
Ранее стало известно, что в следующем году Apple планирует выпустить на потребительский рынок три модификации смартфона: 4,7-дюймовую и две 5,5-дюймовые (с матрицами OLED и TFT). Еще одна инсайдерская информация была по поводу лишь моделей с экрана от 5,1 до 5,2 дюйма
Кроме этого, новые iPhone смогут поддерживать технологию беспроводной зарядки, которая уже есть у конкурирующего Samsung. Радиус действия зарядки по некоторым оценкам может составить до 4,5 метров. Внешний вид яблочного устройства также может серьезно измениться: корпус станет полностью стеклянным с тонкой рамкой вокруг экрана.