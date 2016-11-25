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Новый iPhone станет на треть дешевле iPhone 7

25 ноября 2016, 08:55
Новый iPhone станет на треть дешевле iPhone 7

Следующая модель популярного смартфона компании Apple существенно подешевеет по сравнению с продающимся в настоящее время iPhone 7. Об этом пишет «РГ», ссылаясь на зарубежные источники.

Снижение цены связано с желанием Apple вернуть потребительский интерес к гаджету на прежний уровень. Эксперты считают, что следующая анонсируемая модель iPhone, которая появится на прилавках осенью 2017 года, в сравнении с ценой на iPhone 7, станет дешевле для потребителя на 30-35%. Прогноз аналитиков касается двух моделей с экраном 4,7 и 5,5 дюйма.

Ранее стало известно, что в следующем году Apple планирует выпустить на потребительский рынок три модификации смартфона: 4,7-дюймовую и две 5,5-дюймовые (с матрицами OLED и TFT). Еще одна инсайдерская информация была по поводу лишь моделей с экрана от 5,1 до 5,2 дюйма

Кроме этого, новые iPhone смогут поддерживать технологию беспроводной зарядки, которая уже есть у конкурирующего Samsung. Радиус действия зарядки по некоторым оценкам может составить до 4,5 метров. Внешний вид яблочного устройства также может серьезно измениться: корпус станет полностью стеклянным с тонкой рамкой вокруг экрана.

#Новости#Главное#Технологии
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