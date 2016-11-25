Министр Фадина пообещала побить общественника из-за нового закона

По словам Кошеля, на общественных обсуждениях ни один специалист не назвал потери доходов бюджета от введения нового налога на имущество организаций, который будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Оксана Фадина заявила, что это не правда. Все расчеты выполнены и озвучены, в том числе и на встречах в общественных советах.