Министр Фадина пообещала побить общественника из-за нового закона

Министр экономики региона Оксана Фадина пошутила, что она побьет общественника, потому что он лукавит. Это был ответ на выступление вице-президента «Омского союза предпринимателей» Дениса Кошеля на ежеквартальной встрече губернатора региона с предпринимателями.
По словам Кошеля, на общественных обсуждениях ни один специалист не назвал потери доходов бюджета от введения нового налога на имущество организаций, который будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости. Оксана Фадина заявила, что это не правда. Все расчеты выполнены и озвучены, в том числе и на встречах в общественных советах.
Напомним, портал gorod55.ru ранее уже не раз рассказывал о предстоящих изменениях регионального законодательства в сфере налогообложения.
Предложение союза предпринимателей заключается в том, чтобы повысить до 5000 кв. метров порог для исчисления налога на имущество организаций. Минэкономики считает, что в законе должна быть прописана цифра – 3000 кв. метров, но готово выслушать еще раз аргументы предпринимателей.
«По поводу 5000. Я знаю, что Областной совет предпринимателей направил петицию, правда, почему то не в министерство экономики. Узнали мы об этом только вчера»,- сказала Фадина.
Также министр заметила, что такого комфортного и щадящего для предпринимателей закона, нет ни в одном субъекте РФ, но в законе возможны изменения.
По поводу возможных изменений высказался и губернатор Виктор Назаров. «Мы еще не определились, сколько будет 5000 или 3000. Постараемся соблюсти баланс - минимизировать нагрузку на предпринимателей и в тоже время не уменьшить доходы бюджета. Взвесим все мнения»,- заявил в заключение губернатор.
Напомним, первое чтение закона о налоге на имущество организаций состоится З0 ноября.