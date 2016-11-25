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Горожане катаются на ледянках за машинами, забыв о смертельном ДТП

25 ноября 2016, 19:02
Информирует ГИБДД.

Накануне ночью инспекторы ДПС при несении службы в Кировском округе зафиксировали у торгового комплекса движение легкового автомобиля, который буксировал человека, находящегося в ледянке.

Автомобиль был остановлен, водитель привлечен к административной ответственности по статье 12.23 Кодекса об административных правонарушениях. (Перевозка пассажиров вне кабины автомобиля). Отмечается, что санкция данной статьи – штраф в размере 1 тыс рублей.

Напомним портал Gorod55.ru ранее сообщал о подобном случае, произошедшем в январе текущего года. Концовка той истории трагическая – омич скончался на месте.


Омич погиб, катаясь за машиной. Водителю грозит 7 лет

В связи с этим, государственная инспекция БДД предупреждает об опасности, которая таится в подобных зимних развлечениях.

Все чаще в социальных сетях появляются видео-ролики, где человека на тюбинге буксирует автомобиль. Часто пользователи воспринимают это как безобидное развлечение.

В случае буксировки ледянки за автомобилем, водитель не может контролировать то, что происходит позади, в свою очередь, человек, находящийся взади не защищен кузовом, но в тоже время находится в движении. Одновременно с этим возможно выпадение человека на проезжую часть, где он может попасть под колеса другим транспортным средствам, также ледянку может вынести на полосу для встречного движения.

Портал Gorod55.ru напоминает, что катание на ледянках и тюбингах за автомобилями чревато трагическими последствиями.



Фото: иллюстрация

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