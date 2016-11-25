Горожане катаются на ледянках за машинами, забыв о смертельном ДТП

В случае буксировки ледянки за автомобилем, водитель не может контролировать то, что происходит позади, в свою очередь, человек, находящийся взади не защищен кузовом, но в тоже время находится в движении. Одновременно с этим возможно выпадение человека на проезжую часть, где он может попасть под колеса другим транспортным средствам, также ледянку может вынести на полосу для встречного движения.