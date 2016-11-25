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Газель загорелась посреди дороги в Омске

25 ноября 2016, 17:16
Происшествие на улице Лизы Чайкиной.

В Омске на улице Лизы Чайкиной, у памятника труженикам труда, загорелся грузовой автомобиль "Газель". Возникший пожар уничтожил кабину транспортного средства.

В социальных сетях пользователи активно делились фотографиями и роликами, которые были сделаны на месте происшествия на улице Лизы Чайкиной, недалеко от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.

Пламя охватило переднюю часть автомобиля, на опубликованных в социальных сетях материалах видно, насколько густой дым идет из-под капота автомобиля. О причинах пожара не сообщается.




Фото: vk.com/aomsk

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