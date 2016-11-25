Газель загорелась посреди дороги в Омске

В Омске на улице Лизы Чайкиной, у памятника труженикам труда, загорелся грузовой автомобиль "Газель". Возникший пожар уничтожил кабину транспортного средства.
В социальных сетях пользователи активно делились фотографиями и роликами, которые были сделаны на месте происшествия на улице Лизы Чайкиной, недалеко от пересечения с улицей Богдана Хмельницкого.
Пламя охватило переднюю часть автомобиля, на опубликованных в социальных сетях материалах видно, насколько густой дым идет из-под капота автомобиля. О причинах пожара не сообщается.
Фото: vk.com/aomsk