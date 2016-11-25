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Два Форда протаранили карету скорой помощи в центре Омска

25 ноября 2016, 12:24
Сообщение очевидцев.

О дорожно-транспортном происшествии с участие кареты скорой помощи сообщают очевидцы в социальных сетях:
«ДТП на Красном Пути. За машиной скорой помощи ещё одно авто».


Очевидцы утверждают, что в машину скорой помощи врезались, по крайней мере, два автомобиля. Подробности уточняются. Сведений о пострадавших нет.


Редакции портала Gorod55.ru в отделе пропаганды УГИБДД России по Омской области уточнили информацию о данной автоаварии:


«Сообщение о столкновении у метромоста к нам поступила сегодня, 25 ноября, в 09:40. Выехавшие на место инспекторы Госавтоинспекции, следственная группа предварительно установили, что карета скорой помощи двигалась по улице Красный Путь в направлении к кинотеатру Маяковский с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На красном свете светофора она продолжила путь, но на перекрестке, не уступив дорогу автомобилю с включенными спецсигналами, в скорую помощь врезался Ford. После этого карету развернуло на проезжей части, и в нее врезался еще один Ford. Обстоятельства уточняются, более подробная информация будет известна после проверки, назначенной по данному ДТП».





Фото: ЧП Омск

#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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