Два Форда протаранили карету скорой помощи в центре Омска



«Сообщение о столкновении у метромоста к нам поступила сегодня, 25 ноября, в 09:40. Выехавшие на место инспекторы Госавтоинспекции, следственная группа предварительно установили, что карета скорой помощи двигалась по улице Красный Путь в направлении к кинотеатру Маяковский с включенными проблесковыми маячками и сиреной. На красном свете светофора она продолжила путь, но на перекрестке, не уступив дорогу автомобилю с включенными спецсигналами, в скорую помощь врезался Ford. После этого карету развернуло на проезжей части, и в нее врезался еще один Ford. Обстоятельства уточняются, более подробная информация будет известна после проверки, назначенной по данному ДТП».

