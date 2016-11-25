Черная пятница: нужно ли ждать обвала рынка

Мнение эксперта БКС Премьер, Ирины Маховой.



Как правило, бенефициарами повышенного спроса со стороны потребителя являются компании ритейл-сектора, интернет-магазины, торговые центры, продавцы товаров и услуг. Основная идея «Черной пятницы» - огромные скидки на вещи, товары повседневного спроса либо услуги, которые с одной стороны уменьшают маржу ретейлера на единицу товара, прибыль же растет за счет большего числа продаж. Если смотреть на фондовый рынок, то 4 квартал традиционно называется «бычьим» за счет роста потребительского спроса в мире и в США, в частности. Способствуют этому праздники и дни распродаж (Хэллоуин, Рождество, Черная пятница, Кибер-понедельник и т.д.), участвуют в распродажах все основные ретейлеры, такие как JCP, MACY`s, Home Depot, Aple , TJX и так далее.