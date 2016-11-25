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Черная пятница: нужно ли ждать обвала рынка

25 ноября 2016, 15:36
Черная пятница: нужно ли ждать обвала рынка

Мнение эксперта БКС Премьер, Ирины Маховой.

Как правило, бенефициарами повышенного спроса со стороны потребителя являются компании ритейл-сектора, интернет-магазины, торговые центры, продавцы товаров и услуг. Основная идея «Черной пятницы» - огромные скидки на вещи, товары повседневного спроса либо услуги, которые с одной стороны уменьшают маржу ретейлера на единицу товара, прибыль же растет за счет большего числа продаж. Если смотреть на фондовый рынок, то 4 квартал традиционно называется «бычьим» за счет роста потребительского спроса в мире и в США, в частности. Способствуют этому праздники и дни распродаж (Хэллоуин, Рождество, Черная пятница, Кибер-понедельник и т.д.), участвуют в распродажах все основные ретейлеры, такие как JCP, MACY`s, Home Depot, Aple , TJX и так далее.

С точки зрения выручки компаний, день или несколько дней распродаж «Черной пятницы» не оказывают значительного влияния. Конечно, встречаются успешные кейсы, когда компании делали 20% квартальной прибыли за уик-энд, но встречаются и обратные истории, когда компания продавала меньше прогнозов аналитиков, из-за чего акции этой компании подвергались значительной коррекции (порядка 2-5% за торговую сессию). Многое зависит от потребительской активности и состояния экономики страны, в которой проводится «Черная пятница».

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