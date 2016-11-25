Авангард уступил Нефтехимику, игрок омичей закончил сезон из-за травмы

Накануне омский "Авангард" принимал на своем льду нижнекамский "Нефтехимик". Из-за болезни в составе "ястребов" не появился нападающий Александр Кучерявенко. Место в воротах омичей занял Олег Шилин. Кроме того, свой первый матч за омский клуб провел американец Дэвид Бут.
Ход матча, начало которого проходило в спокойном темпе, перевернулся после того, как нижнекамцы с интервалом в 14 секунд отправили в ворота Шилина две шайбы. По ходу 6-й минуты игры сначала счет в матче открыл Гюнге, а сразу после этого Макаров удвоил преимущество гостей.
После такого обескураживающего начала хоккеисты "Авангарда" сумели собраться и перехватить инициативу, но шайба в ворота Лисутина идти отказывалась. Более того, на 14-й минуте нижнекамцы забили "ястребам" третий гол и вынудили тренерский штаб поменять Шилина на Фурха.
Во втором игровом отрезке "ястребы" перешли к массированным атакам ворот нижнекамцев. Но имевшиеся возможности омские хоккеисты не использовали, только у новичка Дэвида Бута было две хорошие возможности для того, чтобы вывести "Авангард" вперед, но удача была на стороне гостей.
В третьем периоде нижнекамцы работали по счету и не рисковали, поэтому у "Авангарда" в атаке мало что получалось. Гол престижа в составе "ястребов" на 57-й минуте забросил Никита Лисов. Таким образом, омские хоккеисты неожиданно уступили "Нефтехимику" со счетом 1:3.
На послематчевой пресс-конференции Федор Канарейкин отметил, что команда плохо вошла в игру, кроме того, сказались кадровые потери. В частности, ставить Дэвида Бута на игру тренерский штаб не планировал, но выбора не было. Также наставник "Авангарда" отметил, что сезон закончился для Дервука, который получил травму в предыдущей встрече с "Ладой".
Фото: hawk.ru