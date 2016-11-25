Авангард уступил Нефтехимику, игрок омичей закончил сезон из-за травмы





На послематчевой пресс-конференции Федор Канарейкин отметил, что команда плохо вошла в игру, кроме того, сказались кадровые потери. В частности, ставить Дэвида Бута на игру тренерский штаб не планировал, но выбора не было. Также наставник "Авангарда" отметил, что сезон закончился для Дервука, который получил травму в предыдущей встрече с "Ладой".