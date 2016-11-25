Авангард обменял своего скоростного форварда на денежную компенсацию

Омский "Авангард"обменял на денежную компенсацию форварда Дениса Паршина в "Салават Юлаев", сообщает пресс-служба "ястребов". За уфимцев хоккеист уже выступал с 2012 по 2013 год.
В текущем сезоне 30-летний Денис Паршин провел в составе "Авангарда" 28 встреч, в которых отметился 5 голами и 7 результативными передачами при показателе полезности "+1".
В прошлом сезоне форвард в 57 играх "регулярки" записал на свой лицевой счет 10 результативных бросков и 21 голевую передачу. В плей-офф Денис Паршин провел 8 встреч, в которых набрал 4 (2+2) очка.
Прежде Паршин защищал цвета московского ЦСКА, уфимского "Салавата Юлаева" и нижегородского "Торпедо". Стоит отметить, что форвард, играя за столичных "армейцев", дважды становился обладателем "Золотой подковы", которую получают лучшие игроки клуба по мнению болельщиков. В сезоне 2009/2010 Нападающий принимал участие в матче всех звезд, где стал самым быстрым игроком, победив в индивидуальном соревновании.
Фото: hawk.ru