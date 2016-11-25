Авангард обменял своего скоростного форварда на денежную компенсацию

Прежде Паршин защищал цвета московского ЦСКА, уфимского "Салавата Юлаева" и нижегородского "Торпедо". Стоит отметить, что форвард, играя за столичных "армейцев", дважды становился обладателем "Золотой подковы", которую получают лучшие игроки клуба по мнению болельщиков. В сезоне 2009/2010 Нападающий принимал участие в матче всех звезд, где стал самым быстрым игроком, победив в индивидуальном соревновании.