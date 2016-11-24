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Заснеженное тело мужчины нашли у аптеки в Омске

24 ноября 2016, 14:39
Работают следователи.

Сегодня утром на улице в снегу омичка, идущая на работу, увидела труп неизвестного мужчины рядом со зданием аптеки.


Порталу Gorod55.ru в отделе пресс-службы УМВД России по городу Омску пояснили:


«Сообщение о происшествии в районе 3-го Разъезда поступило сегодня утром, 24 ноября, в 08:45. В настоящий момент установлено, что видимых телесных повреждений на теле умершего мужчины не обнаружено. На месте продолжают работать следователи. Говорить о причинах смерти пока рано. Подробности и обстоятельства случившегося инцидента станут известны только в результате оперативно-следственных действий».


Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия#Город
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