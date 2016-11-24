Заснеженное тело мужчины нашли у аптеки в Омске



«Сообщение о происшествии в районе 3-го Разъезда поступило сегодня утром, 24 ноября, в 08:45. В настоящий момент установлено, что видимых телесных повреждений на теле умершего мужчины не обнаружено. На месте продолжают работать следователи. Говорить о причинах смерти пока рано. Подробности и обстоятельства случившегося инцидента станут известны только в результате оперативно-следственных действий».