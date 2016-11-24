Юных омичей зовут в ЧАДОГРАД отметить Новый год

Праздник в городе профессий начнется уже 16 декабря.
Организаторы приготовили маленьким гостям и жителям города профессий ЧАДОГРАД много удивительных развлечений.
С 16 декабря городские ворота ЧАДОГРАДА будут открыты для встречи с главным новогодним волшебником. На главной площади города пройдут массовые гуляния. Маленьких чадоградовцев ждут снежные переплясы и сугробы улыбок!
Развлекательная программа «Новый год – любой ценой!» предназначена для группового посещения. Для групп от 15 детей стоимость входного билета составит 350 рублей с человека. Для групп с большей численностью посетителей действует общая сумма – 5000 рублей.
Хотите узнать все о Дедушке Морозе и его жизни? Тогда вам к нам! В рамках новогодней программы «Тайная жизнь Деда Мороза» дети станут участниками вечеринок, которые также начнут работать с 16 декабря, кроме воскресных дней 18 и 25 декабря. На этих мероприятиях маленьких любознаек и весельчаков ждут новогодние лайфхаки, а зажигательные дискотеки на главной площади города надолго запомнятся и останутся в детской памяти.
Тайная жизнь Деда Мороза станет доступной для любого ребенка. Время проведения мероприятий в будни с 12:00 до 14:40, по субботам (17 и 24 декабря) – с 10:00 до 12:40. Программа длится 2 часа 40 минут. Стоимость разового посещения – 690 рублей.
Если у вас еще остались вопросы о том, как правильно, а, самое главное, весело отметить важный детский праздник, подарив ребенку яркие впечатления, звоните по телефонам: 297-888 Олеся или 89039279268 Вероника.
За незабываемыми впечатлениями и новогодним настроением – только в ЧАДОГРАД!
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