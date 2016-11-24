Юных омичей зовут в ЧАДОГРАД отметить Новый год

Хотите узнать все о Дедушке Морозе и его жизни? Тогда вам к нам! В рамках новогодней программы «Тайная жизнь Деда Мороза» дети станут участниками вечеринок, которые также начнут работать с 16 декабря, кроме воскресных дней 18 и 25 декабря. На этих мероприятиях маленьких любознаек и весельчаков ждут новогодние лайфхаки, а зажигательные дискотеки на главной площади города надолго запомнятся и останутся в детской памяти.