Город55
ГлавноеВсе новости

В куче угля обнаружили труп мужчины, назначена проверка

24 ноября 2016, 13:34
Причины гибели устанавливаются.

По одной из версий следователей, мужчину придавило обрушившейся глыбой угля, когда он пытался набрать в мешок твердое топливо.

Тело 25-летнего тарчанина обнаружил кочегар в куче угля у здания местной администрации сегодня, 24 ноября, рано утром.

Следователями по данному факту начата доследственная проверка. После осмотра места трагедии и выводов, полученных от судмедэкспертов, в рамках назначенной проверки будут установлены причина и обстоятельства смерти жителя села Екатерининское Тарского района. Вынесение процессуального решения завершит ход проверки.

По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Криминал#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20