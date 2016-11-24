В куче угля обнаружили труп мужчины, назначена проверка

Следователями по данному факту начата доследственная проверка. После осмотра места трагедии и выводов, полученных от судмедэкспертов, в рамках назначенной проверки будут установлены причина и обстоятельства смерти жителя села Екатерининское Тарского района. Вынесение процессуального решения завершит ход проверки.