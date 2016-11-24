В куче угля обнаружили труп мужчины, назначена проверка

По одной из версий следователей, мужчину придавило обрушившейся глыбой угля, когда он пытался набрать в мешок твердое топливо.
Тело 25-летнего тарчанина обнаружил кочегар в куче угля у здания местной администрации сегодня, 24 ноября, рано утром.
Следователями по данному факту начата доследственная проверка. После осмотра места трагедии и выводов, полученных от судмедэкспертов, в рамках назначенной проверки будут установлены причина и обстоятельства смерти жителя села Екатерининское Тарского района. Вынесение процессуального решения завершит ход проверки.
По материалам пресс-службы СУ СК России по Омской области
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