Центр Омска остался без отопления из-за ремонта трубопровода

Информацию о профилактических работах на трубопроводе сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».
Теплоснабжение будет отключено в среду, 24 ноября, с 9:00 до 20:00 в районе нескольких улиц Омска: Богдана Хмельницкого, Масленникова, 8-я, 9-я, 11-я Линии, Шебалдина и Маяковского.
Уточняется, что горячую воду отключать не будут.
Временное отключение тепла связано с профилактическими работами на участке трубопровода. При возникновении вопросов телефон диспетчерской службы АО «Омск РТС»: 40-06-91.
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