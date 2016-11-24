Тепловая компания необоснованно тратит деньги, РЭК пересчитает тариф

Общественный совет РЭК правительства поставил неудовлетворительную оценку МП «Тепловая компания». Годовая инвестиционная программа предприятия исполнена лишь на 16%. Общественник Сергей Мизя заявил: «Работает компания, как бог на душу положит. Предлагаю попросить Контрольно-счетную палату города Омска провести ревизию его финансово-хозяйственной деятельности».
Предприятию предложили изменить параметры оценки своих производственных объектов - от количественных показателей, перейти к количественно-качественным. Это позволит наглядно представить, как принимаемые решения влияют на эффективность работы.
Оценив работу «Тепловой компании», зам. председателя РЕК Игорь Михайлов заявил, что при расчете тарифа на тепло на 2017 год у предприятия будут исключены необоснованные расходы – почти 21 млн. рублей. По словам Михайлова, необязательно было заказывать подготовку документов для рассмотрения разногласий в суде в московской компании. Также не стоило закладывать деньги на пополнение неснижаемого запаса топлива и затраты на подпитку тепловых сетей. Кроме того, необходимо убрать экономию расходов, в связи с газификацией котельной на 19-ой Марьяновской.
Также из тарифа вычтут 15,7млн. рублей за передачу тепла по сетям МП от тепловых источников ОАО «ОмскРТС».
В тоже время в тариф будут добавлены выпадающие доходы в размере 5,8 млн. рублей, которые образовались в связи со снижением полезного отпуска.
В целом, общественники рекомендуют РЭК при определении тарифов на теплоэнергию на 2017 год исключить необоснованные затраты в размере 36,7 млн, но учесть выпадающие доходы. А также разработать программу снижения издержек и увеличения эффективности.
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