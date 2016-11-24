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Тепловая компания необоснованно тратит деньги, РЭК пересчитает тариф

24 ноября 2016, 12:38
МП «Тепловая компания» необоснованно тратит деньги, РЭК исключает из тарифа около 31 млн. рублей.

Общественный совет РЭК правительства поставил неудовлетворительную оценку МП «Тепловая компания». Годовая инвестиционная программа предприятия исполнена лишь на 16%. Общественник Сергей Мизя заявил: «Работает компания, как бог на душу положит. Предлагаю попросить Контрольно-счетную палату города Омска провести ревизию его финансово-хозяйственной деятельности».

Предприятию предложили изменить параметры оценки своих производственных объектов - от количественных показателей, перейти к количественно-качественным. Это позволит наглядно представить, как принимаемые решения влияют на эффективность работы.

Оценив работу «Тепловой компании», зам. председателя РЕК Игорь Михайлов заявил, что при расчете тарифа на тепло на 2017 год у предприятия будут исключены необоснованные расходы – почти 21 млн. рублей. По словам Михайлова, необязательно было заказывать подготовку документов для рассмотрения разногласий в суде в московской компании. Также не стоило закладывать деньги на пополнение неснижаемого запаса топлива и затраты на подпитку тепловых сетей. Кроме того, необходимо убрать экономию расходов, в связи с газификацией котельной на 19-ой Марьяновской.

Также из тарифа вычтут 15,7млн. рублей за передачу тепла по сетям МП от тепловых источников ОАО «ОмскРТС».
В тоже время в тариф будут добавлены выпадающие доходы в размере 5,8 млн. рублей, которые образовались в связи со снижением полезного отпуска.

В целом, общественники рекомендуют РЭК при определении тарифов на теплоэнергию на 2017 год исключить необоснованные затраты в размере 36,7 млн, но учесть выпадающие доходы. А также разработать программу снижения издержек и увеличения эффективности.

Фото: иллюстрация

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