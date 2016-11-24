Тепловая компания необоснованно тратит деньги, РЭК пересчитает тариф

Оценив работу «Тепловой компании», зам. председателя РЕК Игорь Михайлов заявил, что при расчете тарифа на тепло на 2017 год у предприятия будут исключены необоснованные расходы – почти 21 млн. рублей. По словам Михайлова, необязательно было заказывать подготовку документов для рассмотрения разногласий в суде в московской компании. Также не стоило закладывать деньги на пополнение неснижаемого запаса топлива и затраты на подпитку тепловых сетей. Кроме того, необходимо убрать экономию расходов, в связи с газификацией котельной на 19-ой Марьяновской.