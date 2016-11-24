Роспотребнадзор объявил о начале новой эпидемии, заболевших все больше

О начале эпидемии гриппа в России на совещании по вопросам ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге сообщил главный санитарный врач страны Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, передает «
Глава Роспотребнадзора отметила, что каждую неделю число находок вируса гриппа увеличивается. По словам Анны Поповой, совсем другую картину по заболеваемости можно будет увидеть спустя две или три недели.
Кроме того, главным санитарным врачом России отмечено, что в минувшем году удалось достичь высокого уровня охвата вакцинации, от совокупного населения страны привито 37%, что можно считать достижением.
При этом Анна Попова отметила наличие рисков появления новых штаммов гриппа, к которым нужно подготовиться, дабы не допустить их распространения и последующего нанесения ущерба здоровью населению.
По словам главы Роспотребнадзора, вирус преодолел межвидовой барьер, чего прежде специалисты никогда не видели. Болезнь, свойственная одному биологическому виду, начинает поражать другой биологический вид, приобретая высокопатогенные свойства.
Что касается Омска, то на сегодняшний день, согласно данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость вирусными инфекциями в области остается на неэпидемическом уровне. Рост показателя заболеваемости ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей, вырос на 5,64%, но он на 22,17% ниже недельного эпидемического порога.
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