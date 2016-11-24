Роспотребнадзор объявил о начале новой эпидемии, заболевших все больше

Что касается Омска, то на сегодняшний день, согласно данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость вирусными инфекциями в области остается на неэпидемическом уровне. Рост показателя заболеваемости ОРВИ, в сравнении с прошлой неделей, вырос на 5,64%, но он на 22,17% ниже недельного эпидемического порога.