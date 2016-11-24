Родители жалуются на поборы в школах, прокуратура разбирается с мэрией

Отмечается, что в большинстве случаев родительские добровольные пожертвования направляются на внутренние хозяйственные нужды образовательных учреждений, в том числе на содержание зданий и охраны, а также материально-техническое обеспечение и оснащение учебного процесса. Однако, известно, что данные расходы возложены по закону на органы местного самоуправления.