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Родители жалуются на поборы в школах, прокуратура разбирается с мэрией

24 ноября 2016, 16:51
Благотворительность вне закона.

В ходе прокурорской проверки омских образовательных учреждений, выявлены нарушения законодательства об образовании, связанные с незаконным взиманием денежных средств с родителей. Прокуратурой вынесены представления мэру и руководителям этих учреждений.

Поводом для проведения проверки стали многочисленные обращения граждан на объявленную надзорным органом горячую телефонную линию.

В частности, омичи жаловались на принудительные родительские взносы со стороны работников образовательных учреждений. Кроме этого, указывалось, что эти поборы часто называются благотворительностью.

Прокуратура города Омска проверила все образовательные учреждения, в отношении которых поступили жалобы от омичей.

Действительно, работниками прокуратуры были подтверждены вышеуказанные незаконные факты.

Отмечается, что в большинстве случаев родительские добровольные пожертвования направляются на внутренние хозяйственные нужды образовательных учреждений, в том числе на содержание зданий и охраны, а также материально-техническое обеспечение и оснащение учебного процесса. Однако, известно, что данные расходы возложены по закону на органы местного самоуправления.

Также зафиксированы случаи, когда департамент образования городской мэрии, не принимал своевременно меры по охране жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся.

Результатом прокурорской проверки стало вынесение представления мэру Омска, которое предусматривает принять меры к устранению выявленных нарушений. Параллельно прокуроры административных округов, где были зафиксированы эти нарушения, вынесли аналогичные представления руководителям образовательных учреждений.

Кроме этого, на расширенном совещании с руководителями городских школ зампрокурора Омска Денис Куряхов озвучил результаты проверки и сообщил, что незаконные родительские сборы в образовательных учреждениях недопустимы.


По материалам прокуратуры Омской области

Фото: иллюстрация

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