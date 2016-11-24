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Рено протаранил заглохший на дороге ВАЗ, от авто осталась половина

24 ноября 2016, 15:45
Сообщение очевидцев.

Автоавария с серьезными повреждениями двух автотранспортных средств была зафиксирована сегодня на омской трассе очевидцами.

Пользователи социальных сетей сообщают, что недалеко от районного поселка Марьяновка на трассе Омск-Челябинск столкнулись отечественные Жигули и микроавтобус.

По фото, выложенным в соцсети, видно, что задняя часть ВАЗа полностью разнесена, металлическая часть авто сильно покорежена. Микроавтобус в результате аварии лишился правого переднего колеса. При этом, очевидцы сообщают, что микроавтобус врезался в Жигули, которые стояли на обочине дороги. О пострадавших не сообщается. Подробности происшествия уточняются.

В отделе пропаганды УГИБДД по Омской области порталу Gorod55.ru подтвердили информацию о ДТП:

«Сообщение об аварии на омской трассе Челябинск-Новосибирск, не доезжая 1 километра до поселка городского типа Марьяновка, поступило сегодня, 24 ноября, в 06:20. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигался по направлению в областной центр, в момент совершения маневра разворота на проезжей части автотранспортное средство заглохло. В это время следовавший в попутном направлении грузовой микроавтобус Renault с термобудкой допустил столкновение с ВАЗом. Сведений о пострадавших нет».



Фото: vk.com/omsk_vk

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