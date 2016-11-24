Рено протаранил заглохший на дороге ВАЗ, от авто осталась половина

«Сообщение об аварии на омской трассе Челябинск-Новосибирск, не доезжая 1 километра до поселка городского типа Марьяновка, поступило сегодня, 24 ноября, в 06:20. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигался по направлению в областной центр, в момент совершения маневра разворота на проезжей части автотранспортное средство заглохло. В это время следовавший в попутном направлении грузовой микроавтобус Renault с термобудкой допустил столкновение с ВАЗом. Сведений о пострадавших нет».